El fiscal supremo Pablo Sánchez rechazó hoy que haya existido negligencia de su parte en el caso del destituido juez supremo César Hinostroza, quien fugó a España pese a tener una orden de impedimento de salida del Perú.

"Cuando el Congreso decide la acusación constitucional, se dirige al fiscal de la Nación. Como él se excusó, me lo dieron a mí. No ha sido una demora de mi despacho", declaró a RPP tras precisar que no puede solicitar prisión preventiva sin la notificación del Parlamento.

Señaló que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, "pudo actuar de inmediato", pero debía cumplirse "un procedimiento interno", por lo cual él procedió de acuerdo a ley una vez que recibió el expediente de Hinostroza.

"Que no nos vengan a echar la culpa de lo que sucede en otros sitios. El fiscal de la Nación recibió la denuncia el día de ayer con todo el expediente porque él se excusó. Lo cierto es que él se excusó en los otros casos, pero en este no. Él pudo actuar de inmediato, pero me lo derivó a mí", insistió.

Anunció, además, que hoy formalizará la denuncia penal contra el ex juez supremo ante el juez Hugo Núñez, acompañando el expediente con toda la información enviada por el Congreso de la República.

"Pedí un informe a la Policía para saber la ubicación de César Hinostroza. Luego pedí una detención preliminar al juez Hugo Núñez y estamos con la orden de detención a nivel internacional", enumeró.

No obstante, el ex fiscal de la Nación aclaró que la expulsión es la vía más rápida y remarcó que buscarán todas las medidas posibles para traerlo de vuelta al país.

Del mismo modo, Sánchez indicó que es cuestión del Congreso la demora en el envío de la denuncia constitucional contra Hinostroza. "Debieron mandar todo de inmediato para proceder de inmediato", le espetó.