El Contralor de la República, Nelson Shack, adelantó que ya se ha habilitado una Comisión de Control para investigar este nuevo contrato a favor del empresario Samir Abudayeh, esta vez por 80 millones de dólares.

“Estoy sorprendido porque he tomado conocimiento de un comunicado que ha sacado Petroperú dando a entender que la Contraloría está participando con el control concurrente y simultáneo. Nosotros no hemos visto este proceso, no hemos participado en absoluto en este proceso que ha terminado prácticamente con el mismo resultado que el anterior”, dijo.

Nelson Shack, Contralor de la República: "Nosotros no hemos participado en este proceso"

El 23 de diciembre del 2021, Petroperú informó que se dejó sin efecto el acuerdo con HPO -que demandaría US$74 millones de inversión- porque el proceso no contó con el aval de un notario público. Y por ello anunció una nueva convocatoria “para cubrir la demanda” del combustible. En total, son 300 mil barriles que la firma de Abudayeh debe proveer al Estado, lo que representaría más de US$80 millones. El Contralor adelantó que ya se están tomando acciones.

“Se ha dispuesto una comisión de control posterior para ver qué es lo que ha pasado con este nuevo proceso”, añadió.

Señaló también, haberse sentido sorprendido por el comunicado de Petroperú.

“Yo he tomado con mucha sorpresa, el resultado de este proceso, ¿por qué? Porque evidentemente esta precedido de una serie de indicios más que razonables de presuntas irregularidades administrativas y de carácter penal de un proceso anterior”, concluyó Shack.

VIDEO RECOMENDADO:

Fiscalía realiza diligencia en casa de Sarratea. Declara Sandro Astudillo, abogado de Alejandro Sánchez Sánchez.