Para el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, existen muchos indicios que la Contraloría y el control interno de Petroperú deben investigar, tras las licitaciones a favor de Samir Abudayeh.

“Hay problemas mucho más graves en la gestión de Petro Perú hoy en día que ameritan ser analizados investigados y creo que esa es una obligación tanto de la Contraloría como la Fiscalía y también de la Junta General de Accionistas, además de los ministros de Economía y de Energía y Minas. Ellos tienen que explicar al país por qué consideran que es conveniente mantener el actual directorio y el gerente de Petroperú”, indicó.

El expresidente de Petroperú Carlos Paredes conversa con Peru21TV sobre los escándalos de Petroperú y sobre el gerente general Hugo Chávez, protagonista de un audio en el que se ufana de tener el respaldo del presidente.

En otro momento, lamentó que la institución que presidió esté inmersa en este tipo de escándalos.

“Yo no veo la búsqueda de transparencia y lamento que eso suceda en la empresa pública más grande y emblemática del Perú. La están debilitando mucho con este tipo de acciones”, añadió.

Para Paredes es momento que Petroperú corrija sus acciones y se tomen acciones concretas para posteriores sanciones.

“Tenemos que sancionar a la gente que no se porta bien, a la gente que se aleja de la transparencia, a la gente que le hace daño a Petroperú y a los peruanos por no actuar con diligencia y con profesionalismo. Yo creo que este escándalo puede arrastrar al gobierno, yo no soy un golpista y creo que lo que tenemos que hacer es proteger nuestra democracia, y hacerlo implica contar con buenos funcionarios públicos, con gente proba”, concluyó.

