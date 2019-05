Salvador del Solar vs. César Villanueva: la vocería del primer ministro en la balanza

Las comparaciones son odiosas pero necesarias, sobre todo en política, pues dan cuenta del rumbo que un gobernante puede estar tomando y si sus decisiones fueron correctas o no. La designación de Salvador del Solar como presidente del Consejo de Ministros es una de esas elecciones presidenciales que se mantienen en constante evaluación ciudadana y es inevitable compararla con la gestión de su predecesor, César Villanueva , pues precisamente lo que buscaba el gobierno era darle un nuevo aire al gabinete ante un Villanueva desgastado y la popularidad del presidente Martín Vizcarra en caída. Algunos analistas, en su momento, destacaron en Del Solar como principal virtud (y ventaja sobre Villanueva) su manejo comunicacional, un elemento importante en el quehacer político. ¿Ha sido la percepción de los analistas y opinólogos correcta? ¿La virtud de Salvador del Solar acompaña con eficiencia su performance? 50+1 ha realizado un seguimiento de las actividades del actual premier versus las realizadas por César Villanueva en el mismo periodo para develar algunas pistas.

Análisis de los dos primeros meses de gestión. (Perú21) Análisis de los dos primeros meses de gestión. (Perú21)

¿ARMA COMUNICACIONAL?



No se puede negar que la coyuntura domina el día a día de un primer ministro y sus actividades derivan de ello. Como se puede observar en el cuadro de seguimiento a ambas gestiones en solo sus dos primeros meses, Salvador del Solar ha tenido mayor presencia en medios de comunicación a través de entrevistas y conferencias de prensa, como suele suceder después de cada Consejo de Ministros. La ventaja numérica es ligera (15 vs. 11). No se puede concluir que la vocería de Del Solar ha sido más dominante, pero representa el 42.9% de sus actividades; por lo tanto, es una prioridad. Villanueva, en cambio, le dedicó el 20.3%.

La parte cualitativa merece otro análisis en el que se pueda medir la capacidad de Salvador de Solar de imponer agenda o posiciones del Ejecutivo. Por el momento, solo se pueden describir entrevistas en las que el discurso gira en torno a generar articulación y diálogo entre los poderes del Estado, respetando la independencia de estos. Una temática muy parecida a la del ex primer ministro, cuyo ingreso tuvo una coyuntura diferente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la nueva correlación de fuerzas políticas que se asentaban tras el terremoto político. Es por ello que los esfuerzos de Villanueva se centraron en reuniones con autoridades legislativas, y autoridades regionales y locales para generar acciones de manera articulada. Esto acaparó el 55.6% de sus actividades.

POCO TUITERO



Las redes sociales son esa caja de resonancia que un político necesita para hacer conocer posiciones y/u opiniones y que rápidamente se viralicen o sean tomadas en cuenta por los medios de comunicación. Incluso, muchos ministros y congresistas difunden sus actividades. Tal herramienta no es explotada por Salvador del Solar.

El registro de sus tuits como primer ministro van desde el 21 de marzo hasta el 23 de abril y uno nuevo asomado el 1 de mayo por el Día del Trabajo. Si tomamos en cuenta que Del Solar juró el 11 de marzo, hay diez días de silencio y sus intervenciones han sido espaciadas. En total son 10 tuits los escritos en dos meses.

El premier ha optado por ser cauto en comparación con la frecuencia con la que tuiteaba antes de tener el puesto clave en el Ejecutivo. Sus escasos tuits giran en torno a la reforma política, algún tema coyuntural, condolencias y felicitaciones. El casi inactivo primer ministro tampoco es proclive a difundir las actividades de la Presidencia del Consejo de Ministros, otros ministros o el presidente de la República. Tal parece que su cuenta oficial la mantiene como personal. Por otro lado, César Villanueva alcanzó más actividad en redes en dos meses; para ser exactos, el doble de tuits, es decir, 20 y muchos de ellos dedicados a promocionar el trabajo del Ejecutivo. Siendo Twitter una fuente de información inmediata y que genera impacto, esta vía de comunicación moderna y directa o está siendo subutilizada o prima una extrema cautela.

Salvador del Solar parece preferir la segunda opción teniendo en cuenta que la frecuencia era mayor cuando no ejercía la función pública. Cauto es también en sus entrevistas y en sus apariciones. El arma comunicacional a la que muchos aludían no llega a cuajar.

SABÍA QUE



- A pocos días de juramentar, Del Solar realizó una rueda de reuniones con las bancadas del Congreso.



- Con la agrupación oficialista se reúne más veces.