Salvador del Solar: “El sistema político está desprestigiado”

Su agenda no tiene espacios en blanco, menos después del mensaje presidencial ante el Congreso y el anuncio de un adelanto de elecciones. El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar , sin embargo, recibió a Perú21 en las oficinas de la PCM en Miraflores. Allí, en un ínterin de sus reuniones, explicó lo que busca la propuesta del jefe de Estado y sus implicancias.

Hay seis bancadas que apoyarían el proyecto de reforma constitucional en el Congreso. ¿Cómo han ido sus conversaciones con los bloques?

Creo que bien. Las conversaciones van a continuar esta semana y entendemos que se trata de un proceso de diálogo que apenas comienza. Se trata de una decisión delicada y en el Gobierno consideramos que esta es la mejor salida que tiene el país en una situación como esta. Obviamente, hay que comprender que para el Parlamento es una propuesta inesperada y, por lo tanto, sería irreal asumir que va a tener una respuesta inmediata. Creemos que el diálogo abrirá el camino para que alcancemos un entendimiento y encontremos la vía para que prospere esta propuesta.

Hay seis proyectos de reforma política aprobados, algunos necesitan segunda votación. ¿Cuáles van a estar en juego para estas elecciones?

Creo que también para esta pregunta se necesita una voluntad política que no queda solo en manos del Ejecutivo. Hemos escuchado comentarios en el sentido de que con esto estaríamos enterrando la reforma política; hemos sido cuidadosos al evaluar y entendemos que no es así, que no estamos enterrando la reforma política. Respecto a los seis proyectos que recibieron la confianza, el de inmunidad no tiene que ver con el proceso electoral, los otros cinco sí. De ellos nos parece que el de impedimento (para ser candidato) puede ser parte perfectamente de un nuevo proceso electoral adelantado…

El de impedimento es un cambio constitucional…

Exactamente, pero si tiene su ratificación en esta legislatura podría ser parte. El de inscripción y cancelación, el de financiamiento indebido, considerado como delito, (…) y el tema de paridad y alternancia también pueden ser parte con voluntad política; (...) por un tema de calendario sería difícil que democracia interna lo sea. (...) De los seis proyectos aprobados, cinco tienen implicancia electoral, y de los cinco, salvo democracia interna, todos podrían ser utilizados, lo cual nos parece bastante significativo.

Habla usted de la voluntad política que tiene que haber en el Congreso. ¿Qué le hace pensar que esa voluntad, que no ha habido para aprobar una reforma política integral, va a ponerse de manifiesto ahora para organizar estos comicios?

Creo que poner al país por encima, (...) estamos en una invitación a un proceso de mutuo desprendimiento. Cuando baje un poquito la temperatura, luego de la sorpresa de esta proposición, esperemos que pueda entenderse que no es una propuesta de confrontación. El gesto del presidente de decir: ‘Muy bien, qué les parece si nos vamos todos’ (…) no es alimentar la confrontación, (…) no es ningún tipo de imposición. (...) Creemos que bien entendido esto, arropado por un diálogo que no se va a agotar en una sola ronda, tendría que abrirse camino para que sea posible.

El ministro de Justicia indicó que no se puede descartar la presentación de una cuestión de confianza si el proyecto no prospera. ¿Esa es la posición del Ejecutivo?

Yo, una y otra vez, y aquí me ratifico, prefiero no adelantar escenarios. Nuestra intención es cambiar este clima por el bien del país y adelantarnos a escenarios que podrían generar mayor confrontación va directamente en oposición al espíritu que queremos impulsar.

La vicepresidenta Mercedes Aráoz ha señalado que tratará de persuadir al presidente para que desista en esta intención. ¿El Ejecutivo va a poder ser persuadido en ese sentido?

El diálogo siempre abre espacios para encontrar caminos. He dicho antes que la vicepresidenta quiere impulsar una idea distinta. Dentro del diálogo lo que vamos a tener es el contraste de diferentes ideas, y aquello de lo que no vamos a ser persuadidos es de seguir buscando una salida que sea la más conveniente para el país. (…) Creo que todos tenemos muy claro que la situación política, desde el 28 de julio de 2016, no es la ideal. (…) Estamos tratando de ofrecerle al país una salida que incluye el esfuerzo de la reforma política por salvarnos de una tremenda crisis moral, de corrupción y del propio sistema político. Nuestro sistema político en general está desprestigiado, está deslegitimado.

Hay quienes plantean una salida alternativa: que el presidente renuncie. ¿Qué responde el Ejecutivo?

Es una salida que sigue respondiendo a la dinámica que queremos dejar atrás, donde solo una de las partes cede. (…) Esa es la altura y la grandeza del gesto del presidente: ‘Qué les parece si deponemos este constante enfrentamiento, (...) qué les parece si todos nos vamos’. No hay vencedores, no hay vencidos, hay un reconocimiento de que no le estamos haciendo bien al país y nos vamos. Me parece que esa otra propuesta no alcanza el nivel de la que el presidente ha puesto sobre la mesa.

¿Qué va a hacer el Ejecutivo para acompañar esta propuesta de adelanto de elecciones con medidas que mitiguen impactos previsibles en la economía?

Hay diferentes elementos de la agenda de gobierno que han venido trabajándose en este tiempo y que hemos anunciado, incluso el 28 de julio; (...) este plan de infraestructura que es parte del plan de competitividad, ambos recién anunciados. Tenemos que poner también sobre la mesa en el Parlamento el tema de la extensión del régimen especial agrario. Tenemos una cantidad de medidas económicas que adelantar. (…) A mediados de setiembre vamos a hacer anuncios importantísimos de una cartera de gran magnitud en cuanto a presupuesto de infraestructura. (…) Si bien la reforma política debe continuar porque tiene temas pendientes, debe abrirse un espacio para que la agenda económica también tenga un lugar que no ha tenido del todo...

¿Qué tan realista es que el sector privado se anime a invertir sabiendo que el Gobierno acabará en un año?

A veces es increíble cómo cuando las preguntas se plantean implícitamente tienen premisa. Es como si fuéramos a entrar a una etapa de inestabilidad debido a estas medidas, como si antes fuéramos Suiza, como si antes los inversionistas estuvieran con todo el ánimo y la tranquilidad. No. El clima de zozobra política que existe es el que nos lleva a decir por qué no hacemos una pausa. Que puede llegar a tener un impacto es normal, pero es mejor trabajar arduamente para que acabe esta inestabilidad política que ha reinado estos tres años, para, entre el corto y mediano plazo, pasar a una situación de mayor estabilidad; esa es la apuesta que hacemos.

La titular de la Mujer, Gloria Montenegro, ha dicho que Rosa Bartra no debería presidir ninguna comisión congresal. ¿El Ejecutivo comparte esa posición?

Es una opinión de la ministra Montenegro. La decisión de quién preside cada una de las comisiones es estrictamente congresal.

Asumamos que estamos en abril o mayo, y dado que las reglas van a ser similares, que los actores políticos van a ser prácticamente los mismos, ¿qué le diría a los ciudadanos, en la cola para votar, para que los próximos cinco años sean mejores?

La idea de la reforma política no debe ser sacrificada y si hay en el Congreso suficiente flexibilidad para que nuevos grupos puedan sobrepasar las barreras que quedarían por estas normas de militancia, por ejemplo, habría lugar para nuevos actores. (…) Tenemos que reconocer que el clima político que vivimos no es independiente de nosotros como ciudadanos; nosotros también somos parte del problema y tenemos un poder enorme: el voto es un poder enorme. El sacrificio que el presidente está planteando que hagamos como nación tiene que ser aprovechado, el voto tiene que ser serio, informado. (…) Lo que está planteando el presidente es que sea la ciudadanía la que se sume al cambio por el que hemos venido trabajando.

Finalmente parece que hay dos Perús. Uno en la política, marcado por la decepción, pesimismo y hartazgo, y el otro optimista, reflejado en el éxito de los Panamericanos, en nuestra selección. ¿Cómo trasladar esos efectos positivos a la política?

Apostando por la institucionalidad. Suena como una respuesta muy aburrida para una pregunta tan bonita e importante, pero lo que nos viene faltando es institucionalidad. La política sufre un impacto muy parecido al de la informalidad, no tenemos partidos verdaderamente sólidos, tenemos personas que pueden aparecer en un partido o en otro, no tenemos una vigilancia sobre los fondos que hacen que algunas personas puedan llegar a alcaldías, gobiernos regionales, Congreso... Todo esto puede cambiar con diferentes reglas, lo que necesitamos es fortalecernos en ese otro patrimonio, tener conciencia de que ese es nuestro problema. Tengo la sensación de que esa conciencia existe, de que las nuevas generaciones tienen mucho más claro que eso es lo que nos falta. Si esas generaciones le dan apoyo a estas reglas y las hacen respetar, todo ese otro Perú, que se está manifestando por donde volteamos, tiene que contagiar a este Perú de la política que todavía no se ha puesto a esa altura.

CASO ODEBRECHT: 'SE ACTUARÁ SEGÚN LEY'



El presidente Martín Vizcarra considera que no corresponde devolverle a Odebrecht los S/524.5 millones por la venta de Chaglla. ¿No es esto una intromisión?

No es la primera vez que el presidente hace un comentario y lo hace, como ha dicho en más de una ocasión, en su condición de ciudadano. (…) Me parece que, desde el punto de vista de un comentario ciudadano y con cautela, tiene sentido decir: ‘¿Por qué no esperamos a ver si el impacto que nos ha causado ya terminó o falta alguna pieza de información?’. Dicho esto, ningún comentario que el presidente pueda haber hecho en ese sentido, esta vez o en las veces anteriores, ha tenido ningún impacto en la respuesta institucional del Estado ni lo tendrá ahora, (…) en esto se va a proceder conforme a ley, a lo que corresponde institucionalmente.

Entiendo que es un deseo del presidente, pero su opinión es más que la de un ciudadano; puede dar argumentos a la defensa del expresidente Alejandro Toledo, que manifiesta que en el Perú sí hay una intromisión política en la justicia. ¿No sería mejor evitar ese tipo de comentarios?

(…) Si ponemos en el balance las veces en las que el presidente ha dicho ‘vamos a ser respetuosos de la institucionalidad, de la separación de poderes’, (estas) son muchísimas más. (…) Sabemos, además, que esto no está en manos del presidente, tiene que pasar por la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y vamos a actuar con absoluto respeto de lo que corresponda, sea una medida esperada popularmente o no, porque sabemos la responsabilidad que tenemos con la justicia. (…) Esta crisis política, esta crisis de corrupción y de justicia, es la que la historia nos obliga a enfrentar y resolver. En ese sentido, somos totalmente respetuosos de las instituciones porque el riesgo es demasiado grande, no vamos a someter al país a un riesgo como ese.

SABÍA QUE



- Salvador del Solar Labarthe tiene 49 años y es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.



- Fue ministro de Cultura en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, entre 2016 y 2017, y renunció al cargo por el otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori.



- Retornó al Ejecutivo de la mano del presidente Martín Vizcarra, asumiendo el premierato el 11 de marzo pasado.



- Antes de su incursión en la política, fue también actor y director de cine.