Del Solar sobre Odebrecht: "Sería bueno que ciudadanía conozca el acuerdo"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , se mostró a favor de que el Equipo Especial del Caso Lava Jato haga público el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Ministerio Público y la empresa brasileña Odebrecht.

"Nos parecería bueno que sepamos cuál es el acuerdo para que la ciudadanía pueda tener la tranquilidad de que las cosas se están manejando bien", expresó a los periodistas al término de la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso.

Refirió que en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) se recomendó que la Fiscalía haga público el acuerdo, siempre y cuando no se afecte ninguna estrategia de investigación que lleva adelante el equipo especial a cargo del Caso Odebrecht.

"Respecto de la separación de poderes, hicimos una recomendación para que en la medida que no se vaya a sacrificar ninguna estrategia de investigación, que el Equipo Especial de la Fiscalía pueda hacer público el acuerdo, ya que ya fue ratificado por el Poder Judicial", subrayó.

Del Solar detalló que dentro de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se decidió que debe ofrecer recomendaciones y pronunciamientos, y que esté más activamente involucrada en la lucha contra la corrupción.

De otro lado, el primer ministro consideró que más que oposición en la Comisión de Constitución del Congreso por el proyecto de democracia interna de partidos, existen "inquietudes y dudas" sobre el nuevo sistema.

" Más que oposición, lo que hay es una serie de inquietudes y dudas sobre cómo funcionaría este sistema, que es distinto. Tanto el ministro de Justicia como yo hemos tratado de demostrar que en realidad, a pesar de que se organiza de otra manera y que da mensajes muy claros a la ciudadanía, inscribir una organización política ya no será tan difícil", precisó.

"No se necesita cerca de un millón de firmas, ya no queremos firmas, queremos militancia: alrededor de 20 mil […] La recepción de esta idea me pareció positiva y que hay el ánimo de seguir avanzando en este sentido", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: