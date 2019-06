Del Solar: "Estamos aquí para meternos en problemas, para tomar el camino difícil"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , afirmó este jueves que el mensaje permanente del jefe de Estado, Martín Vizcarra , al gabinete ministerial, es que están en el cargo “para meterse en problemas” y para “tomar el camino difícil".

Desde Ayacucho, Del Solar comentó que en reuniones del Consejo de Ministros (PCM) se ha discutido cuál debería ser la voz y el mensaje que quieren transmitir. En ese contexto, indicó que el mandatario les ha hecho hincapié en que su función está direccionada a “cambiar las cosas”.

“El presidente Martín Vizcarra nos repite a cada rato. (...) Él nos dice: ‘no estamos aquí para dejar las cosas como están, para dejar las cosas como están mejor sigamos el camino de obedecer, de hacer lo que nos dicen, de no meternos en problemas’. Estamos aquí para meternos en problemas, para tomar el camino más difícil”, detalló.

Salvador del Solar precisó que eso forma parte de “encontrar la voz como gobierno”, de buscar qué país se busca construir, pese a las diferencias que puedan existir entre unos y otros.

“¿Qué país queremos construir? ¿Qué país imaginamos y queremos construir en democracia?”, sostuvo el primer ministro.

Además, hizo un reconocimiento a gobernadores y alcaldes que decidieron “entrar a la política, que decidieron tirarse a la piscina”, para trabajar por su país.

“Hay muchas cosas que cambiar en la política y por eso estamos impulsando la reforma, pero no hay que dejar de reconocer que en la política hay mucha gente valiosa”, dijo durante el Encuentro con Jóvenes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.

Finalmente, el primer ministro se refirió a los noticieros nacionales y exhortó a la población a no dejarse llevar por los aspectos negativos. Consideró en ese sentido que los programas informativos deberían llevar “octógonos nutricionales” para alertar del contenido que se transmiten.

“Nuestra dieta, nuestra nutrición de información -es importante que lo sepamos- deberíamos ponerle octógonos a nuestros noticieros, están saturados de malas noticias. Ahora, no se las están inventando, suceden, tenemos problemas. La prensa cumple su trabajo, hay un desafío actual con la mentira, con lo que se le llama la posverdad, (...) pero la prensa no nos engaña con las malas noticias, pero nos nutre mal. Hay buenas noticias (...) hay maestras y maestros, directores, policías, militares, empresarios y políticos tratando de hacer las cosas bien; existen, no perdamos la fe”, acotó.