Salvador del Solar: “Lo que está en juego es la verdadera confianza en nuestra democracia”

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ratificó hoy que los cinco proyectos de reforma política por los cuales el Ejecutivo hace cuestión de confianza, deben ser aprobados sin ser desnaturalizados y antes de culminar la presente legislatura.

Durante su presentación ante el Congreso, adonde llegó acompañado por miembros del Gabinete Ministerial, el primer ministro comenzó su discurso manifestando que “la política de nuestro país no puede seguir como está”.

“No exigimos al Congreso que los proyectos sean aprobados al pie de la letra, nunca lo hemos hecho, se mantiene el espacio para que el debate parlamentario enriquezca las propuestas en la medida que su esencia no se vea alterada”, remarcó.

Del Solar enumeró los escándalos de casos emblemáticos de corrupción, como Lava Jato, Odebrecht, Club de la Construcción, Los Cuellos Blancos del Puerto, entre otros; como argumento para que las propuestas del gobierno del presidente Martín Vizcarra sean aprobadas en el Congreso.

“Volveremos a presentar otra iniciativa que regula la inmunidad parlamentaria, la esencia es evitar que el Congreso evite actuar como juez y parte”, añadió en otro momento tras hacer referencia directa al caso específico del excongresista Edwin Donayre, quien permanece en la clandestinidad tras ratificarse una condena de 5 años en su contra en segunda instancia.

“Creemos que este pedido se enmarca dentro de lo razonable, no tendría sentido que se otorgue un voto de confianza si no va a ser ratificada en la práctica por la posterior aprobación de un proyecto que responda a la esencia de la propuesta. Queda un espacio para el debate y el aporte parlamentario. (…) Este aporte debe realizarse dentro de un marco que no cambie el sentido de los proyectos que estamos sometiendo a confianza”, enfatizó también el premier.

“Lo que está en juego”



Tras finalizar su presentación en el hemiciclo, Salvador del Solar ofreció una breve conferencia de prensa donde no hubo lugar a preguntas de los medios. En este marco, el titular de la PCM fue enfático en manifestar que “queremos que el Parlamento responda si nos da el espaldarazo político”.



Añadió que “lo que está en juego es la verdadera confianza en nuestra democracia, en nuestro sistema político”. Acotó que para cumplir las metas que trazan con esta cuestión de confianza necesitan un mensaje de que “nadie está por encima de la justicia”.

El premier se retiró del Legislativo rumbo a Palacio de Gobierno junto a los ministros que lo acompañaron. En este trayecto manifestó estar tranquilo. “Ahora la palabra la tiene el Congreso”, sentenció.