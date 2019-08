Del Solar a Del Castillo: "No veamos temas de procedimiento, la gente está harta de ese tipo de política"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , le pidió al congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentario Aprista) que deje de ver temas procedimentales y esté pidiendo "audios o grabaciones" en lugar de discutir el proyecto de reforma constitucional planteado por Martín Vizcarra para adelantar las elecciones generales al 2020.

"¿Somos capaces de ofrecerle al país una salida a la altura de lo que este país merece o vamos a seguir en este entrampamiento y seguir viendo temas de procedimiento pidiendo audios?", cuestionó el jefe del Gabinete Ministerial en una entrevista con Cuarto Poder.

"La gente está harta de ese tipo de política, la gente quiere transparencia incluso en decir, bueno nos podemos ir el 2020. Lo que le reclamé al congresista Del Castillo es que, en mi opinión, está distrayendo la opinión de la ciudadanía refiriéndose a temas procedimentales", señaló.

En esa línea, Del Solar le pidió disculpas al legislador y al Partido Aprista si ofendió "a alguien" con sus declaraciones del último miércoles. Además, descartó tener algún enfrentamiento con Del Castillo.

"No considero tener ningún enfrentamiento con el congresista Del Castillo ni con ningún integrante del Partido Aprista y no tuve ninguna intención de ofenderlo y si ofendí a alguien al referirme al expresidente Alan García ofrezco mis más genuinas disculpas. Lo único que dije es que tenemos un tema de gran relevancia sobre la mesa. No quise ofender a nadie y me disculpo", indicó.

El miércoles, el legislador Jorge del Castillo requirió las actas y los audios del Consejo de Ministros en el cual se aprobó el mensaje presidencial para verificar si se cumplió o no con el requisito constitucional de su aprobación por parte del Gabinete.

Al referirse al requerimiento, el primer ministro Salvador del Solar indicó que el pedido de Del Castillo buscaba "distraer" a la población.

Consideró, en ese sentido, que el legislador tuvo un "similar" accionar cuando citó a policías a la Comisión de Defensa del Parlamento para evaluar la operación de detención al expresidente Alan García que terminó con su suicidio.

"Cuando falleció el expresidente Alan García, también la Comisión de Defensa, liderada por el congresista Del Castillo, quiso distraer la atención de todos los peruanos de manera similar, llamando la atención sobre si el procedimiento de detención fue o no el adecuado", manifestó.

Luego de estas declaraciones, el parlamentario lamentó, en una entrevista con RPP, que el jefe del Gabinete Ministerial haya sido "descortés" con él y "le haya faltado el respeto" con su comentario.

