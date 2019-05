Salvador del Solar: "Es irresponsable que no dejen trabajar a la ministra de Educación"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, manifestó que es "irresponsable" que no se deje trabajar a la ministra de Educación,Flor Pablo , al referirse a la interpelación del próximo 9 de mayo en el Congreso.

"A nosotros nos parece que no deberíamos desviar las energías de la ministra en ir al Congreso a responder preguntas que ya fueron aclaradas. Pero además, que se forme una comisión de 120 días para revisar el trabajo de todos los ministros anteriores. Consideramos es poner en jaque a la educación. Es someterla a un estado de interpelación permanente en lugar de que la ministra esté trabajando con sus equipos en mejorar la educación de todos los peruanos, que es nuestra obligación", declaró el premier en una entrevista a TvPerú.

Al referirse a las declaraciones del presidente Martín Vizcarra sobre que la educación está siendo "politizada para atacar al Ejecutivo", el premier manifestó que "se está aprovechando que existen sectores conservadores en la sociedad que se escandalizan de que haya una educación sexual integral que es indispensable para la vida de los peruanos".

En lo referido a la citación a la Comisión de Defensa al ministro del Interior, Carlos Morán, y al jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, para explicar sobre la intervención al domicilio del fallecido ex presidente Alan García para ejecutar una orden de detención preliminar, el premier indicó igualmente que "no se debe distraer la atención".

"(Morán y Colchado) van al Congreso para informar sobre si se cumplió adecuadamente el protocolo para la detención preliminar. Lo digo nuevamente: lo que ocurrió fue una decisión personalísima del ex (...). No confundamos a los peruanos. Y no desperdiciemos las energías sobre hechos que han quedado claros cuando tenemos que combatir contar la inseguridad", aseveró el premier.

Por otro lado, Del Solar descartó alguna injerencia del Ejecutivo en la liberación de los asesores de la comunidad de Fuerabamba, Frank y Jorge Chávez Sotelo.

"No hay injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. No hay voluntad de interferir. La salida de los hermanos Chávez por disposición de una corte en Apurímac va en contra de los deseos del ejecutivo de que se haga justicia. Pero respetamos esa autonomía. Ya manifestamos que no estamos de acuerdo con ese fallo", declaró.