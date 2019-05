Salvador del Solar: El gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , aseguró que el Ejecutivo está abierto a dialogar con el Congreso sobre la reforma política y precisó que el gobierno no ha presentado cuestión de confianza tras haberse inhibido de participar en el debate de la Comisión de Constitución el último martes.

"El Gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza y, sin embargo, sí hay una cuestión de confianza sobre la mesa, la confianza de todos los peruanos hacia la política. Esa es la cuestión de confianza sobre la que tenemos que conversar", aseguró en una conferencia de prensa.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, luego negó que detrás de esta decisión haya alguna intención de plantear este recurso ante el Parlamento.

"En absoluto ha tenido detrás (de la visita de Martín Vizcarra al Congreso) esta determinación. Existe una circunstancia jurídica en la Constitución. La pregunta es cuál es el momento (para una cuestión de confianza). El momento lo dirá, y es un momento político indeterminado", señaló Zeballos.

Salvador del Solar insistió en que están dispuestos a seguir dialogando con el Legislativo, pero a través de una conversación "diferente" que no sea seguida por el archivo de proyectos de la reforma política.

"No queremos imponer ninguna idea en particular, hemos hecho nuestra la propuesta de la Comisión de Alto Nivel pero para someterla a debate, no a un archivamiento express", acotó.

Asimismo, dijo que hay disposición al diálogo de parte del Ejecutivo. "Somos un gobierno comprometido con el diálogo. Nunca hemos dejado de estarlo. Fuimos nosotros quienes convocamos este diálogo reciente que, lamentablemente, fue seguido por el archivamiento inmediato de una reforma constitucional como en el caso de la inmunidad", precisó Del Solar.

"Vamos a permanecer dispuestos a dialogar y, si vamos a dialogar nuevamente, tenemos que hacerlo de manera distinta, (...) pongámonos objetivos claros, que no son los objetivos que persigue el Poder Ejecutivo, sino los objetivos que el país reclama", concluyó.