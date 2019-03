Salvador del Solar: "La estrategia de no confrontar demostró ser mala"

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , aseguró que el gobierno de Martín Vizcarra nunca ha buscado enfrentarse a la oposición y al Congreso, pero reconoció que durante el periodo de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue un "error" no haber asumido una defensa más confrontacional.

"Creo que, necesariamente, tenemos que hacer una autocrítica y siempre hay espacio para ella, reconociendo que todos somos más generales después de la batalla", dijo en una entrevista a RPP sobre la experiencia que tuvo como ministro de Cultura durante el gobierno de PPK.

El flamante primer ministro comentó, específicamente, el incidente que ocurrió ante una polémica en agosto del 2017 y que generó la renuncia del Eduardo Nugent al cargo de director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) por la exposición de una muestra de arte que fue criticada por miembros de Fuerza Popular.

Sobre esa decisión, Salvador del Solar indicó que no fue un intento de "apaciguar" a la oposición fujimorista, sino una muestra de que no estaban buscando enfrentarlos desde el Ejecutivo.

"Yo no creo que haya sido (un intento de) apaciguar, sino de decir claramente que (el gobierno de PPK) es un gobierno que no quiere confrontar y quiere dialogar. La confrontación luego continuó y esa estrategia demostró ser mala", manifestó.

El ex ministro de Cultura de PPK también comentó que, si bien todavía no era un actor político cuando el ex ministro de Educación Jaime Saavedra fue censurado por el Congreso, sí lo percibió como un error.

"Veía el debate que surgía y creo que fue un error el haberse mantenido de la manera como se mantuvieron de no defender a Jaime Saavedra [...] Pero creo que había razones para pensar que podía ser una estrategia de no entrar a una confrontación activa por el país", comentó.

Pese a esto, aseguró que el gobierno de Martín Vizcarra no busca enfrentar a la oposición y al Congreso y que, más bien, busca tender puentes para lograr consensos.

"Este gobierno nunca ha querido confrontar y este es un momento en el que buscamos luchar contra la corrupción y enfrentar claramente a sistemas que alimentan la corrupción", indicó.