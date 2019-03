Salvador del Solar dirigirá un gabinete paritario y asume nuevo reto

Por: Airon Nelson Lopez y Fabiana Sánchez Di Natale



La incertidumbre por conocer a las nuevas figuras del gabinete ministerial del presidente Martín Vizcarra se acabó. El gran comedor de Palacio de Gobierno fue testigo del segundo Consejo de Ministros del presidente Vizcarra y el segundo gabinete paritario de la historia del Perú. En 2013, durante la gestión de Ollanta Humala, también hubo nueve mujeres y nueve varones.

La designación de Salvador del Solar como premier fue confirmada apenas empezada la mañana. El domingo, Perú21 adelantó que el nombramiento del ex ministro de Cultura durante la gestión de Kuczynski era casi segura.

En el programa 20/19 de Mávila Huertas, el primer ministro se estrenó con su primera entrevista y resaltó que aceptó el cargo porque confía en el presidente. “Si no, no estaría sentado acá”, manifestó.

Indicó que antes los gobiernos hacían cambios en su gabinete en el marco de una crisis, pero, dijo, ahora se hace para “asumir nuevos retos”.

Sobre la relación que tendrá con la oposición, señaló que no tiene ningún problema en dialogar con Fuerza Popular (FP); y de hecho agradeció que le hayan dado el beneficio de la duda para su gestión.

NUEVOS ROSTROS

​

Pero Del Solar no llegó solo. Con él también volvió el congresista Carlos Bruce (PpK) al sector Vivienda. Esta es la tercera vez que el oficialista dirigirá dicha cartera. Antes lo hizo en los gobiernos de Toledo y de PPK.

Gloria Montenegro, también legisladora por APP, liderará el sector Mujer. En el caso de ella, es su primera vez como ministra, pero este diario pudo conocer que Vizcarra se lo había propuesto en abril de 2018.

Además, Rocío Barrios asumió el Ministerio de Producción. Antes fue presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad desde el 2015. En 2017, ese sector la suspendió por la importación de conservas chinas con parásitos.

Sobre ello, Del Solar dijo que tras la investigación y luego de la suspensión, el ministerio no le encontró ninguna responsabilidad.

A Cultura ingresó Ulla Holmquist. Hasta hace poco fue directora del Museo Larco. Además, Lucía Ruiz, ex viceministra del Ambiente, ahora dirigirá dicho sector en reemplazo de Fabiola Muñoz, quien ahora será ministra de Agricultura.

Paola Bustamante volvió al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ocupó el mismo cargo en 2014.

En tanto, Flor Pablo reemplazará al ex ministro Daniel Alfaro en el sector Educación. Es docente de amplia trayectoria en el sector; incluso ha desempeñado diversos cargos.

Los pliegos que no tuvieron cambios fueron Economía, Energía y Minas, Interior, Justicia, Relaciones Exteriores, Salud, Transportes, Trabajo, Comercio Exterior y Defensa.

REACCIONES

​

Los voceros de FP y APP, Carlos Tubino y César Vásquez, respectivamente, señalaron que le darán el beneficio de la duda al nuevo premier.

Humberto Morales (FA) precisó que tendrán una reunión para definir si le dan el voto de confianza a Del Solar.

¿Y desde el oficialismo? Sergio Dávila, congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), manifestó en Perú21.TV que respaldan la decisión del presidente Vizcarra, pues afirmó que se necesitaba “refrescar” el gabinete.