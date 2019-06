Desmienten mensaje que anuncia pago a quienes acompañen a Del Solar hacia el Congreso

Falso. Así fue calificado el mensaje que circula vía WhatsApp a un día de que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , vaya a sustentar la cuestión de confianza al pleno del Congreso de la República .

¿Qué es lo que dice este mensaje? En resumen, invita a cualquier persona "desocupada entre las 9 y 11 de la mañana" a que acompañe al Premier, a cambio de S/30, en su camino hacia la sede del Parlamento.

"Buen día, los que estén desocupados el día de mañana de 9 a.m. a 11 a.m. frente a Palacio de Gobierno para acompañar al Premier al Congreso se les pagará 30 soles (necesito unas 10 personas). Los interesados me escriben al interno. Gracias", indica el mensaje.

La entidad encargada de desmentir este texto fue el mismo Consejo de Ministros por medio de sus redes sociales.

"ALERTA: Negamos que la siguiente información, que viene circulando a través de la aplicación WhatsApp, sea promovida por la Presidencia del Consejo de Ministros. Evitemos difundir información falsa que genere confusión en la población", se escribió.

Tal y como lo anunció el presidente Martín Vizcarra el pasado miércoles mediante un mensaje a la Nación, la cuestión de confianza fue pedida al Congreso para que este poder del Estado apruebe las reformas en materia de lucha contra la corrupción.

Luego de la solicitud oficial, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fijó hora y fecha para que el Pleno que debatirá si se le brindará, o no, la cuestión de confianza al Poder Ejecutivo. La sesión plenaria quedó agendada para este martes 4 de junio a las 9 de la mañana.