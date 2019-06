Del Solar sobre cuestión de confianza: "Enviar esto al TC sería estorbar la reforma"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , consideró que presentar una cuestión previa al Tribunal Constitucional sobre el pedido de cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso es "estorbar la reforma política".

Según indicó, "hacer la consulta [al TC] es arguir, no es debatir". "Consideramos que esto no debería llegar al TC. Enviar esto al TC sería una manera de estorbar la reforma", afirmó en entrevista con El Comercio.

Como se recuerda, el congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) señaló que el oficio presentado por Del Solar, en el que exige que los proyectos de reforma del Ejecutivo sean aprobados antes de culminar la legislatura, debe ser enviado al TC para que se pronuncie.

Para Bruce, el TC debe informar si el oficio es constitucional, debido a que genera dudas que se ponga una fecha límite para el debate de la propuestas.

"Yo creo que aquí la consulta es otra. La consulta es: 'Señores del Parlamento, ¿nos quieren dar la confianza?'. En mi opinión, toda otra consulta no solamente es secundaria, sino que queda inmediatamente del lado de la resistencia", señaló Salvador del Solar al respecto.

Además, sobre los cinco proyectos de la reforma política por los que se ha presentado la cuestión de confianza manifestó que fueron elegidos porque buscan "devolverle la confianza en la política" a la ciudadanía.

"Esta reforma es para la ciudadanía. Queremos devolverle la confianza en la política, en que no va a ser una actividad infiltrada de corrupción, de improvisados cuyo financiamiento no es necesariamente transparente, en que los partidos son entidades vivas que giran alrededor de preocupaciones públicas y que no son cascarones jurídicos", dijo.

Asimismo, resaltó que "la cuestión de confianza no elimina el diálogo" entre el Ejecutivo y el Congreso.