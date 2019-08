Salvador del Solar critica renuncias y Mercedes Aráoz dice que se fue por dignidad

Los argumentos que los congresistas Mercedes Aráoz , Carlos Bruce y Ana Choquehuanca expusieron para justificar sus renuncias a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio (PpK) fueron puestos en entredicho por el primer ministro, Salvador del Solar .

Con una lectura distinta al documento que presentaron los parlamentarios para explicar sus alejamientos, el premier sostuvo que “tenemos que leer como articulada” la decisión de la vicepresidenta y de los exministros “para dejar sin bancada al gobierno”.

Del Solar fue más allá y específicamente se refirió a Mercedes Araoz, de quien dijo que le llamó la atención su renuncia luego de alegar un escenario antidemocrático dentro del bloque oficialista cuando, antes de su salida, fue considerada para presidir la Comisión de Economía del Congreso.

“Tiene la experiencia, tiene los pergaminos (...) ¿Qué hubiera pasado si la vicepresidenta estaba en la Comisión de Economía? ¿Habría renunciado a la bancada por elementos antidemocráticos? Me parece que no”, dijo ayer en entrevista con RPP.

La renuncia de los congresistas se registró el pasado jueves a pocas horas de formalizarse las comisiones ordinarias del Parlamento, donde a PpK se le asignó la presidencia de Economía. En ese contexto, Araoz, Bruce y Choquehuanca anunciaron su alejamiento.

Con la bancada oficialista disuelta en la práctica, el gobierno funcionó por algunas horas sin una bancada propia y, usando este argumento, Del Solar cuestionó el impacto que generó en la gestión del presidente Martín Vizcarra esta insólita situación.

“Dejarlo sin bancada en un contexto en el que la nueva Mesa Directiva ha decidido tener como vocera a alguien que ha tenido comentarios ofensivos contra el presidente y ha pedido que dé un paso al costado, algo absolutamente irresponsable”, dijo.

TENSIONES



La relación entre el premier y la vicepresidenta se enfría cada vez más y una muestra de ello es el efímero saludo que compartieron ayer por la mañana. “Ay, ay, ay, Meche, ay, ay…”, le dijo el primer ministro a la congresista luego de ingresar a los estudios de RPP. “Nada de ay, ay, ay”, respondió ella.

Según contó después Del Solar, Araoz le dijo: “Tenemos que hablar”. Perú21 supo que la vicepresidenta ingresó ayer por la tarde a Palacio de Gobierno para sostener una reunión privada.

En comunicación con nuestro diario, la legisladora no replicó las declaraciones del jefe de Gabinete. “No actúo por venganza ni me dejo llevar por complots”, subrayó.

“No me he ido (de Peruanos por el Kambio) por lo que dice (el premier). De muy mal gusto su comentario... me he ido de la bancada por dignidad”, enfatizó.

EL FACTOR YESENIA PONCE



Del Solar no solo criticó a los parlamentarios que renunciaron a PpK, también subrayó que el Gobierno “no respalda” la incorporación de la exfujimorista Yesenia Ponce al oficialismo. “Esta indicación no ha salido del gobierno y no estamos contentos”, anotó.

Luego de que el primer ministro marcara así distancia, el congresista Sergio Dávila (PpK) comentó a Perú21 que, efectivamente, no coordinaron con el Ejecutivo este pase. “Tuvimos que movernos rápido; de lo contrario, nuestra bancada no existiría ahora”, remarcó.

Añadió que la continuidad de su nueva colega en su bloque “no está en discusión” y que, de todas formas, buscarán reunirse con el premier para “darle explicaciones”. También afirmó que “dialogan” con otros congresistas para que se sumen a PpK.

SABÍA QUE



- “La vicepresidenta sabe lo valorada que es, especialmente por su capacidad en el ámbito económico”, dijo el premier Salvador del Solar sobre el desempeño de Mercedes Araoz.



- Este desencuentro en las altas esferas del Ejecutivo se suma al conflicto del presidente Martín Vizcarra con la vicepresidenta por no comentarle la propuesta del adelanto de elecciones.



- En un comunicado, la bancada de Peruanos por el Kambio consideró que las renuncias “responden a una intención de obstruir la reforma constitucional de adelanto de elecciones”, y las tildó de oportunismo político.