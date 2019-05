Salvador del Solar critica con dureza campaña de desinformación de 'Con mis hijos no te Metas' [VIDEO]

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , pidió este viernes al Parlamento no confundir a los jóvenes y a los padres de familia sobre los enfoques planteados en la Currículo Nacional Escolar.

Aseguró, en esa línea, que la intención del Gobierno es que los jóvenes "vivan en un ambiente de igualdad de oportunidades y libertad contra los estereotipos".

"No confundamos a los jóvenes, tenemos la oportunidad de que ellos vivan en un país mejor. [...] Hay un enemigo más para las niñas, niños y adolescentes, la confusión y peor que la confusión, la mentira. No confundamos a nuestros niños y no confundamos a los padres de familia, no lo hagamos como hemos visto en las calles", sostuvo durante su intervención en el pleno del Congreso al que acudió a exponer los avances de las metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021.

"Queremos que nuestras niñas, niños y adolescentes vivan en un ambiente de igualdad de oportunidades y libertad contra los estereotipos porque es fundamental que continuemos cambiando nuestro país para bien con ellos, el futuro, las niñas, niños y adolescentes", señaló.

En otro momento, Del Solar cuestionó que se haya criticado el enfoque de género de la currícula nacional y no se hayan mencionado los otros seis enfoques incluidos en la misma. Descartó, en ese sentido, que exista alguna ideología detrás de estas líneas matrices.

"He escuchado a más de un congresista que decía 'por qué solo ese enfoque' cuando tenemos 7 enfoques: el enfoque inclusivo, el enfoque intercultural, el enfoque por el bien común, el enfoque por la búsqueda de la excelencia, el enfoque de derechos, el enfoque ambiental, y el enfoque de la igualdad de género", explicó.

"Nunca nadie habla de la ideología de la excelencia. Nunca nadie habla de la ideología del bien común, porque no hay una ideología detrás de esos enfoques, como no hay una ideología detrás del enfoque de la igualdad de género", precisó Del Solar.

Finalmente, el jefe del Gabinete lamentó que "se hayan robado parte de la sesión" para discutir temas políticos y no centrarse en la infancia y la adolescencia como lo requería la agenda.

"Cuando robamos parte de la sesión de hoy, para dejar de lado a las niñas, niños y adolescentes en el único día que nos reúne para hablar específicamente de ellas y de ellos y ponernos discutir temas que son parte de nuestras diferencias políticas, pero que no son parte de nuestra convocatoria de hoy, estamos diciéndoles que no los estamos tomando en cuenta, que hay cosas que nos parecen más importantes cuando la sesión de hoy es para ellos", manifestó.