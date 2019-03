"Estamos cambiando de gabinete para una nueva misión", sostiene Salvador del Solar

El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , consideró que el cambio del Gabinete Ministerial no se ha dado por una crisis política, como es usual en nuestro país, sino para "una nueva misión".

"Estamos cambiando de gabinete para una nueva misión. La casa debe estar más ordenada y este gobierno está volviendo a instaurar el orden y la confianza", dijo el primer ministro en el programa "2019" de Canal N.

Refirió que para él fue una "sorpresa" que el presidente Martín Vizcarra lo convocara para encabezar la PCM, pero remarcó que confía en el mandatario por lo que ha logrado en su primer año de gestión.

"Si un presidente llegando en las condiciones en la que llegó, ha ganado la confianza de la población me obliga a decirme: para qué sirvo. El presidente me preguntó si estaba dispuesto a sumarme a su equipo", indicó.

Respecto a cómo será su relación con Fuerza Popular, Del Solar agradeció a su vocero, Carlos Tubino, por darle el beneficio de la duda y recordó que la confrontación no es buena para el país y ha sido castigada por la ciudadanía.

"Espero que sea una relación de diálogo con Fuerza Popular. La confrontación no es buena para el país y todo protagonista ha sido castigado por la ciudadanía. Discrepemos de otra manera. Le agradezco a Tubino por darme el beneficio de la duda, el país está por encima de nuestras diferencias. No se trata de no tener diferencias, sino de cómo discrepamos", manifestó.

Sobre los prejuicios hacia él por su condición de actor y director de cine, Del Solar lo minimizó y dijo que lo más importante es trabajar en equipo para sacar adelante al país.

"(El prejuicio) es válidamente un juicio, nadie tiene todas las cualidades, tenemos que trabajar en equipo para nivelar nuestras carencias", sentenció.