Del Solar afirma que reunión con comunidades de Challhuahuacho solo se dará si levantan bloqueo

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , aseguró este domingo que sostendrá personalmente una reunión con las comunidades de Challhuahuacho en Cotabambas si se levanta el bloqueo en la entrada de Manantiales donde está la unidad minera.

En esa línea, se mostró confiado de que los comuneros levantarán la medida de fuerza y se podrá encontrar una solución al conflicto social.

"En mi calidad del presidente del Consejo de Ministros les he dicho que los voy a acompañar si es que el lunes levantan el bloqueo y si se levanta el bloqueo, levantamos el estado de emergencia y el jueves tenemos una reunión para dialogar no solo con ellos, sino con los tres ministros delegados Paola Bustamante, Zulema Tomas y Edmer Trujillo", sostuvo en diálogo con 'Punto Final'.



"Si no levantan el bloqueo, el problema se mantiene. Esperamos porque ellos accedieron a llevar este mensaje a su comunidad, que lo levanten y que le den una oportunidad al diálogo. Si la respuesta es negativa, tendrán que venir con un tipo de explicación. Yo creo, por las horas que estuvimos dialogando ayer, que nos hubieran dicho que no si no hubieran tenido ningún grado de flexibilidad", señaló.

Al ser consultado al respecto, Del Solar no consideró necesario que el ministro Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, se aparte de su cargo por el incendio de un bus interprovincial en Fiori, en San Martín de Porres, que dejó 17 muertos la semana pasada.

Aseveró que esta tragedia "es un síntoma más de un sistema que no funciona correctamente".

"No todos los errores son iguales, mi sensación personal es que cuando uno comete un error lo debe reconocer para corregir y hay errores que a veces pueden significar 'asumo políticamente una responsabilidad'", manifestó.

"Lo que me parece a mí es que en este caso estamos ante un error que es un síntoma más de un sistema que no funciona correctamente desde hace mucho y me parecería excesivo atribuirle esto al ministro Edmer Trujillo", añadió.

CUESTIÓN DE CONFIANZA



En otro momento, el primer ministro opinó sobre la votación obtenida en la cuestión de confianza planteada ante el Parlamento y dijo creer que la misma se produjo por temas que abordó en su discurso.

"Creo que es posible que el haber mencionado un par de temas, uno referido a la actuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que pasó por alto el tema del fiscal Chávarry, y consideró que no debían de abrirle investigación, por un lado", indicó.

"Y, probablemente, la presentación de la Política Nacional de Igualdad de Género, saludando además la sentencia de la Corte Suprema diciendo que el enfoque de género en la educación es válido, creo que eso puede ser parte de la explicación de la gran cantidad de abstenciones", expresó.