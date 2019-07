Salvador del Solar: "Somos absolutamente respetuosos de la opinión de Mercedes Araoz"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , se refirió a la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, quien contó a El Comercio que no se le comunicó sobre la propuesta de adelanto de elecciones al 2020 anunciada en el mensaje a la Nación.

El primer ministro explicó que la también congresista de Peruanos por el Kambio no estaba al tanto del anuncio porque "la decisión se tomó en el marco del Consejo de Ministros" .

"La vicepresidenta no participa del Consejo de Ministros y somos absolutamente respetuosos de su opinión, pero —como Consejo de Ministros— hemos considerado, bajo el liderazgo del presidente (Vizcarra), que esta es una salida importante para el país", dijo a la prensa.

Según dijo, la medida no busca acrecentar los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo y tener a uno como "vencedor", sino "que el ganador sea el Perú".



Salvador del Solar aseguró que, como Gobierno, mantienen "un diálogo permanente con todo el Ejecutivo, incluyendo por supuesto a la vicepresidenta".

"Yo he tenido una conversación con la vicepresidenta ( Mercedes Araoz). La vicepresidenta también ha tenido una conversación con el presidente", afirmó.

Cabe resaltar que hasta el martes en horas de la noche, Mercedes Araoz señaló que no había conversado con el presidente Martín Vizcarra y consideró dicha situación como "lamentable", porque podría haberle dado su "mirada" sobre el tema.

"No he hablado con él, pero de las conversaciones que he tenido [con] el primer ministro [ Salvador del Solar], este me ha dicho que está preocupado por esta confrontación que parece no tener fin", expresó.