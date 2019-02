Salvador Heresi: “No seremos notarios del presidente Vizcarra”

Como dirigente del partido Peruanos por el Kambio (PpK), Salvador Heresi conoce bien lo ocurrido en la campaña presidencial ppkausa de 2016. Pide que se investigue todo, incluso la posible relación del presidente Martín Vizcarra con la empresa CASA, integrante del ‘Club de la Construcción’.

¿Cómo se filtraron los chats entre usted, Jorge Villacorta y Gilbert Violeta? ¿Un topo o chuponeo?

Es un topo. Una persona que se apartó del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) e interesadamente pidió que se le reincorporara. Sabemos que un ex director de gobierno del Ministerio del Interior de este régimen, que depende de la Presidencia de la República, los distribuyó a todos los medios. Conocemos quiénes están detrás. Reflejan el nerviosismo de las personas vinculadas directamente a la campaña de PpK y al manejo de sus recursos.

¿Nervios por qué?

Reaccionan al deslinde hecho por PpK y al pedido de investigación, a nivel fiscal y congresal, a la mafia criminal del ‘Club de la Construcción’, comprometida en aportes de dinero sucio en la campaña de PpK. Además, la entrega de contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la empresa CASA, por S/1,200 millones, que habría aportado S/450,000 a la campaña de PpK, vía el gerente de CASA, (Jaime Eduardo) Sánchez Bernal, quien afirma se lo entregó a Alfonso Grados. El colaborador menciona también a Rodolfo Prialé de CASA. Se debe determinar si Martín Vizcarra sabía o no de esto. Un colaborador eficaz afirma que se entregaron en una reunión donde estuvieron Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Alfonso Grados y Mercedes Aráoz.

¿Sería algo normal, natural que, como jefe de campaña, estuviera Vizcarra?

De mi experiencia, de varias elecciones ganadas, mi maestría en marketing político, es de manual que el jefe de una campaña conozca bien las finanzas partidarias. El presidente ha deslindado y Grados sostuvo que veía los flujos y los entregaba a la secretaria para bancarizarlos.

También sostuvo que no hubo tal reunión.

Pero no dijo quiénes le daban la plata.

Afirmó que de varios lados, comités.

Si enarbolamos la bandera de la anticorrupción, hay que precisar de dónde vino. La reunión mencionada por Sánchez Bernal y también la de Prialé están dentro lo posible. En una campaña, los recursos son indispensables. Evidentemente, el empresario que aporta quiere un contacto directo con el candidato. No se lo entrega a un ‘pinche’, sino en un escenario donde se sepa que donó. Me preocupa que este aporte se haya ‘pitufeado’ y no esté registrado en la rendición de cuentas. Pero más me inquieta que pueda existir una relación entre estos supuestos aportes y otorgamiento de contratos a CASA posteriormente.

Pero CASA ha ganado licitaciones con otros gobiernos.

El ministro de Transportes dijo algo alarmante. Afirmó que encontraron las buenas pro y que se sentaron a negociar con la empresa.

Y que bajaron el valor.

Eso es ilegal. Si encuentras una licitación ya hecha, donde hay una sobrevaluación, ¿qué haces? Te sientas a negociar con quien ha sobrevaluado o declaras la nulidad del concurso. No puedes negociar con quien está haciendo ‘trafa’.

Grave lo que dice, ¿está seguro?

Por supuesto, lo dice la ley de contrataciones. Sentarme a la mesa con quien sobrevaluó es darle una ventaja respecto a otros que postularon. Es ilegal.

¿Martín Vizcarra era el factótum de la campaña después de Kuczynski?

De lo que vi, había varios. Fui espectador en la campaña. Me apartaron. No me invitaban. Primero fue Violeta con quien teníamos desavenencias y eso siguió. En 2012, Kuczynski firmó el compromiso de apoyar mi candidatura a la Alcaldía de Lima en 2014. No se dio. El día del debate, Kuczynski terminó apoyando a Enrique Cornejo del Apra. En 2014, oh, coincidencia, Westfield, empresa de PPK, recibió US$600 mil de Odebrecht por Rutas de Lima. Fui traicionado. Pese a las diferencias con Violeta, Mercedes Aráoz me invita al comité de campaña. Martín Vizcarra dijo que no era vocero de PPK, siendo yo secretario general del partido.

Desde su situación, ¿qué vio?

La campaña fue tomada por un grupo de invitados. Los liderazgos fuertes eran Susana de la Puente, Mercedes Aráoz era importante, Vizcarra desde 2016 y Alfonso Grados, gerente de campaña, administraba los flujos. Él sabe quiénes eran los donantes, pero no lo ha dicho. Aráoz ha reconocido que Rodolfo Prialé aportó, luego se desdijo.

¿Nadie quiere aceptar que manejó dinero?

Cuando le preguntan al presidente si estuvo presente cuando se le dio US$100 mil de Rodolfo Prialé, él dice: “De las finanzas se ocupaba el partido”. Nos tira el muerto a nosotros, por eso el partido ha deslindado. Lo dicho por el presidente no es verdad.

¿Cree que Vizcarra no tuvo que ver con lo financiero?

Habiendo sido su ministro, no sería muy elegante de mi parte dudar de su palabra. La verdad siempre aparece. Las investigaciones determinarán si estuvo o no al tanto. Habrá otros colaboradores eficaces que dirán quiénes mandaban en ese comando de campaña, quiénes traían los fondos, quiénes ofrecieron sus contactos para llevar fondos a la campaña. Necesitamos una investigación exhaustiva, seria, objetiva en el Congreso y la Fiscalía. Nos sumaremos al pedido de Acción Popular de conformar una comisión investigadora para el ‘Club de la Construcción’. Es bien grave que esté vinculado con las altas esferas del Gobierno. Kuczynski dijo que era el Lava Jato peruano.

Vizcarra declaró que denunció al ‘Club de la Construcción’ y que no veía el financiamiento. Usted dice que los jefes de campaña ven todo, entonces no le cree tanto.

Es una incoherencia decir que los denunció y por otro lado contratarlos.

La ley lo permite, afirman.

No. Cuando hay sobrevaluación, se declara nulo el concurso público, convocándose a uno nuevo. La Contraloría dirá si eso estuvo bien o mal.

¿Vizcarra reaccionó a la defensiva?

Pregunte a cualquier consultor político internacional si es posible que el jefe de campaña no conozca del financiamiento, el 100% le dirá que no. Pero Vizcarra lo ha negado, corriendo el riesgo de que Villacorta muestre un documento en el que daba directivas de carácter financiero.

Mercedes Aráoz declaró que los chats publicados “son infames, que quieren hacer caer al presidente y debilitarlo”.

Refleja muy poca inteligencia emocional. Recuerde, ella se ubicó en la oposición, dijo que el gobierno de Vizcarra no tenía legitimidad, que cómo nombraron de premier al vacador (César Villanueva). Se llevaba mal con Vizcarra y ahora ha cambiado.

Aráoz considera que con el chat ustedes quieren “hacer caer al presidente”.

Es un disparate producto de su nerviosismo.

¿Por qué?

Ella aceptó que Prialé aportó y está nerviosa. Metió la pata. Nuestro comunicado deslinda responsabilidades sobre lo dicho por el presidente, que el partido veía las finanzas. Eso no es verdad, fue un grupo de confianza de Kuczynski el que tomó el control del comando de campaña. Todos deben ser investigados y determinarse cuáles eran los roles de cada uno.

¿Vacar a Vizcarra es un objetivo?

De ninguna manera, estaríamos trabajando para Aráoz, le tengo aprecio, pero sus reacciones temperamentales, su nerviosismo para enfrentar situaciones de crisis no la califican para ese cargo. Tenemos que salvaguardar la gobernabilidad. Lucha contra la corrupción sí, pero para todos, no contra unos. Empecemos a preocuparnos por los resultados del Gobierno en materia de ejecución del gasto, anemia, reconstrucción lenta.

El presidente tuvo sociedad con G&M, su empresa trabajó para un consorcio integrado por Odebrecht. Fue accionista de su empresa aún siendo presidente, su empresa integró un consorcio con Obrainsa y ganaron un arbitraje por US$5 millones.

Esto indica que él y su empresa estaban vinculados al rubro de la construcción. Por la transparencia en esta lucha anticorrupción no debe callar, debe explicar.

Declaró que no tiene nada que ver.

Pero después se demostró que sí. Debió decirlo antes. Me sorprende. Nos vuelve al pasado de Kuczynski, quien decía no tener vinculación ni directa ni indirecta con Odebrecht. Nos mintió. Espero que Vizcarra no tenga el mismo destino. ¿Y si se descubre que estuvo en la reunión con Prialé?

Hay aportantes que no lo son, el ex ministro Thorne dijo que no donó US$60,000.

Eso es escandaloso. Podemos pensar que hubo aportantes que quisieron ser anónimos y se los asignaron a otros más confiables como Thorne. Él ha tenido la valentía de desmentirlo.

Durante la campaña, Mercedes Aráoz dijo que había S/6 millones que no sabían de dónde venían.

Eso debe aclararse, también, ¿por qué los US$100,000 de Prialé no figuran en la contabilidad de la campaña? Difícil que si apostaban por PPK, el aporte fuera solo de US$100,000. Eso sí es irrisorio. Puede haberse dado otros.

¿Kuntur Wasi, Chinchero?

Eso hay que dilucidarlo. Aparecen fotos prácticamente celebrando el triunfo de PPK, sabiendo que tienen intereses en el país. Es de una temeridad digna del empresario que cree que puede hacer lo que le da la gana.

Carlos Bruce afirmó que Vizcarra era un provinciano que no veía dinero de la campaña.

Discrepo, yo tengo otra información y he estado en varias campañas. Rafael Fernández Stoll era jefe de campaña de Lourdes Flores y estaba al tanto de todo. Vizcarra fue gobernador regional, un gerente. ¿No sabía nada del manejo económico ahí?

¿El partido PpK está en oposición a Vizcarra?

No seremos notarios del presidente y poner un visto bueno a sus acciones. Estamos evaluando un deslinde del Gobierno. En estas semanas, el partido decidirá.

Tres congresistas más renunciaron a Peruanos por el Kambio, solo quedan dos militantes en su ex bancada. Una debacle.

No nos interesa la cantidad sino la calidad. La ley de no reelección genera que los congresistas prefieran los beneficios del poder que los sacrificios de la militancia. Claro, la bancada está en una posición oficialista, en defensa del presidente, es legítimo. Son nueve. Van cambiando sus opiniones de acuerdo al nivel de cercanía con el Gobierno. Antes, el apoyo no era tan claro. El partido debe independizarse de un gobierno en el que no participamos.

Bien bipolar todo, ¿usted volverá a la bancada?

Soy no agrupado. El comité del partido me ha pedido que reingrese. Veo mucha animosidad.

Mercedes Aráoz dijo que usted renunció irrevocablemente y que tendrán que evaluar su pedido.

Dadas las declaraciones tan fuera de lugar de Aráoz, sería poco digno someterme a una evaluación dirigida por ella. Nos respaldaron los votos.

¿PpK es un sancochado?

Fue lo que armaron estas personas que se metieron al partido. Invitados que no tienen identidad ideológica, que juegan sus propios intereses.

Se quedará sin bancada y con partido.

Prefiero. El Ejecutivo tiene interés de acercarse a la bancada de PpK para que no haya una estampida. La Bancada Liberal es la oficiosa.

¿Cuál es su posición sobre el acuerdo con Odebrecht?

Nos sorprende el monto de la reparación civil. Cuando fui ministro de Justicia, se manejaba otras cifras. Inclusive Economía hacía ayudas memoria luego de la aprobación de la Ley N° 30737, sirvieron para que el procurador Jorge Ramírez pidiera US$1,500 millones por indemnización.

¿La reparación pactada, actualmente, por el procurador Jorge Ramírez, US$183 millones, es irrisoria?

Sí lo es, más (por) lo que vale Chaglla. El daño a la economía no se está cuantificando. Tampoco que Odebrecht continúe con sus litigios fuera contra el Perú por US$2,000 millones. Yo le pregunté a Ramírez por la diferencia y le echó la culpa a las variables matemáticas del decreto. En Economía me dijeron que podría ser tres veces más. La opinión pública percibe que hay una suerte de justicia selectiva.

Si cae en quiebra no paga.

El acuerdo no es favorable para el país. Odebrecht ha sacado ventaja.

¿Debería derogarse?

Debe existir consenso en el Congreso.

¿Cometió delito Lourdes Flores?

Ella ha sido una política transparente, pero tratándose de Odebrecht, hay que investigar. Estoy seguro de que será la primera en afrontar cualquier tipo de indagación.

"ABONA AL FRACCIONAMIENTO"



¿Es acertada la gestión de Salaverry?

Tuvo gestos interesantes, otros no los comparto. Me da qué pensar que fuera elegido por una bancada y ahora está enfrentado a esta. Cuando (ocurrió) el incidente con el congresista De Belaunde (y FP), debió leerse el reglamento. Si no retiró lo dicho, debió suspenderse la sesión e ir a Portavoces. Esta gestión ha abonado al fraccionamiento del Congreso y viene la renovación del TC; hará más difícil encontrar consensos. Creo que el rol de un presidente del Congreso es no dejarse pisar por el presidente.

Los tres audios entre usted y César Hinostroza revelan coordinaciones, ¿de qué?

Ya lo aclaré, nunca me reuní con él. Ninguna conversación breve tiene connotación delictiva o antiética, la Comisión de Ética me absolvió por unanimidad. No se sabía de Hinostroza. Rechazo lo que él representa para la justicia del Perú. Conversé con muchos como ministro.

¿La actividad empresarial de Vizcarra debe ser investigada por el Congreso?

En el año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, nadie tiene corona. Los hechos ocurrieron durante una gestión ministerial. Hay que ver cuáles son los procedimientos.

¿Ha conversado con Mercede Aráoz y con Vizcarra?

Con ella últimamente no. Yo creo que la discrepancia política no tiene que ser motivo de enemistad. Espero que lo entienda así. Vizcarra me dijo que no tiene vinculación con las finanzas del partido y que él espera una investigación que determine responsabilidades. Por Vizcarra tengo un gran aprecio espero que comprenda que la discrepancia no es un tema personal.

DATOS



- Salvador Heresi fue alcalde de San Miguel en tres periodos: desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2014.



- Antes estuvo inscrito en el Partido Popular Cristiano. De acuerdo con Infogob, renunció en febrero de 2010.



- Es el actual secretario general del partido Peruanos por el Kambio (PpK).