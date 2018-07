Salvador Heresi tras su renuncia al Minjus: "Me siento tranquilo de salir con la frente en alto"

Salvador Heresi rompió su silencio en torno a su salida del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos tras la difusión de los audios con el juez César Hinostroza Pariachi .

El ex titular de Justicia manifestó que no decidieron su salida de esa cartera; por el contrario "yo renuncié. Siempre lo he manifestado, el funcionario de confianza debe caminar con su carta de renuncia".

"Yo creo que ha habido una coincidencia en cuanto a la decisión (por su renuncia). El Presidente consideraba que era lo mejor. Hay momentos en la vida en que uno debe pensar en el bien mayor y en el bien mayor está en la estabilidad y gobernabilidad de mi país" , añadió en una entrevista en RPP.

Con respecto al audio en el que se le escucha con el cuestionado Hinostroza Parichi manifestó que "él (César Hinostroza) fue quien me llamó, yo no tenía registrado su número. Seguramente las dos veces que él señala que no fui a la reunión deben haberse gestionado por mi secretaria".



Salvador Heresi (RPP)

También se refirió al presidente de la República, Martín Vizcarra , quien le pidió renunciar al Ministerio de Justicia.

"Supongo que el presidente no quiere ningún tipo de señalamiento en su proyecto de reforma judicial. Siempre fue buena (la relación con Martín Vizcarra). Le tengo mucho aprecio... Me siento tranquilo salir con la frente en alto. En este país no hay vocación de renuncia, pero lo hice para el gran proyecto de reforma judicial y política", indicó

En la conversación del audio que salió a la luz, Heresi le consulta por un proyecto legislativo a Hinostroza. Incluso, el juez le dice: "soy tu modesto amigo". Este diálogo se dio una semana antes de la Cumbre de las Américas que se realizó el 13 y 14 de abril.