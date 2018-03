Salvador Heresi: “La gobernabilidad a partir de encuestas sería un desmadre”

El legislador oficialista Salvador Heresi (PpK) restó importancia a la última encuesta de Datum que muestra que el presidente Pedro Pablo Kuczynski alcanzó su punto más alto de impopularidad con 79% y que un 63% de peruanos está a favor de que el mandatario deje su cargo.

“Vivimos una democracia, no una ‘encuestocracia’. Las encuestas recogen el estado ánimo de la gente en un momento particular, pero no vivimos una ‘encuestocracia’. La gobernabilidad a partir de las encuestas sería un desmadre”, expresó el congresista en el hall de los Pasos Perdido en el Parlamento.

La alta desaprobación del mandatario se da en un contexto en el que desde el Legislativo intentan por segunda vez la vacancia de Kuczynski. Según parlamentarios del Frente Amplio, esta tarde moción de destitución llegará a las 26 firmas requeridas para ser elevada al Pleno del Congreso.

“En una democracia nos guiamos por la constitución que señala que un presidente es electo por 5 años y que la incapacidad moral permanente es un tema que tiene que probarse y este momento no hay un elemento probatorio”, indicó Salvador Heresi.



Para el congresista, el intento de vacancia no se sustenta en pruebas sino en una “movida política” con un cálculo que pretende que se “adelanten las elecciones”. “Unos creen que pueden ganar y otros prefieren que el poder esté en otras manos. Es lamentable para la ciudadanía ver que los políticos anteponen sus intereses personales a los del país”, remarcó.