Salvador Heresi: "Gilbert Violeta debe evaluar retirarse"

El ex ministro de Justicia anunció ayer su renuncia irrevocable a la bancada del partido que él mismo ayudó a formar. Su salida tiene como razón principal el manejo del grupo por parte del vocero Gilbert Violeta.

¿A qué se debe su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK)?

Tengo discrepancias insalvables con la conducción y el respaldo que hay en PpK.

¿Con la conducción se refiere a Gilbert Violeta?

A los dos portavoces, no solo es Violeta; también está Jorge Meléndez. Pero digamos que es básicamente por los portavoces. Además, mi salida de la bancada no implica mi salida del partido. Yo sigo siendo secretario general de PpK. Mi posición será institucional, coordinaré con los dirigentes del CEN. Más que a una bancada disfuncional, yo me debo al programa del partido.

Además de usted, ¿quiénes evalúan irse de la bancada?

Hay varios, sobre todo los que son independientes, o sea los que no pertenecen al partido.

Guido Lombardi también renunció a Peruanos por el Kambio (PpK) y entre sus razones está que usted nunca explicó su audio con el prófugo ex juez César Hinostroza. ¿Qué tiene que decir?

Cuando dejé el Ministerio (de Justicia), se dijo que la bancada me abrió un proceso de expulsión, pero esto era una mentira, transcendidos de unos congresistas que hablaron off the record con la prensa. Yo viajé fuera del Perú para un chequeo médico, y en medio de esa situación el portavoz Gilbert Violeta me pidió que dé un descargo por correo electrónico, entonces le dije que eso no era dable, que una vez que yo regresara iba a explicar, pero también le manifesté que no iba a tolerar estos jueguitos de transcendidos, y que esto era un pésimo manejo de algo que podía resolverse internamente.

¿Un pésimo manejo de parte del vocero?

Por supuesto. A un congresista con licencia del Congreso no se le puede pedir que ejerza una suerte de defensa. Además, no iba a tolerar este manoseo cuando hay personajes mencionados en temas de compra de votos.

¿Se refiere a Mercedes Aráoz y Carlos Bruce?

No quiero mencionar nombres, pero considero que la equidad es muy importante. Por ejemplo, el informe Lava Jato señala severos cuestionamientos a gente de nuestro partido por el tema del dinero recibido de parte de la empresa Odebrecht y no han sido sometidos a disciplina.

¿Qué miembros?

Pedro Pablo Kuczynski... Pero volviendo al tema, yo al regresar al país aclaré por escrito. Lo mismo hice ante la Comisión de Ética, que por unanimidad lo archivó. No comprendo por qué a Lombardi una explicación por escrito no lo satisface. Es más, el día que renunció almorzamos juntos.

También está el conflicto entre Violeta y Patricia Donayre.

En esto, Lombardi sí tiene toda la razón. No estuvo bien que el portavoz haya querido firmar un proyecto de ley para que lo partidos políticos no sean considerados organizaciones criminales. La posición de Donayre, de oponerse, me pareció muy bien. Y ninguna dama o caballero, persona en general, merece una palabra soez solo por su posición. Eso no se condice con la posición de portavoz.

En ese marco, ¿debería cambiarse de vocero?

Corresponde una evaluación porque puede producirse una estampida.



La labor del ex operador montesinista José Cavassa en la campaña de PpK en 2016 aún no se aclara.

No solo eso, también está el manejo de los fondos de la campaña y las acusaciones de pedidos de cupos para definir candidaturas. Mucha gente me ha escrito diciendo que han sido silenciados para no denunciar que hubo compra de cupos; y hay que tener en cuenta que Violeta fue jefe de campaña de PpK, fue amo y señor antes de decidir las listas. PPK le dio todo el poder y a mí se me prohibió el ingreso a cualquier reunión.

¿Violeta debe dar un paso al costado de la presidencia del partido?

Sería lo más honesto.

Entonces ya son dos cosas que Violeta debe evaluar: dar un paso al costado de la vocería y de la presidencia de PpK.

Sí, porque me parece que la presencia de Cavassa es un hecho bastante grave. Por ejemplo, no sabemos si tuvo que ver con la salida de Julio Guzmán de la carrera electoral. Si eso fue así, sería un hecho gravísimo. Este es un tema que ha quedado en el aire.

¿Cuándo va a cambiar la denominación de PpK?

No lo sé, mi propuesta es que nos llamemos Centro Democrático. Hay un pedido para verlo. Hay que empezar a organizar el partido para lo que será el proceso de renovación, porque no vaya a ser que se esté simulando elecciones internas para que una determinada camaradería siga gobernando el partido como si fuera una chacra.

¿Por qué como si fuera una chacra?

Tenemos un estatuto cerrado, y yo voy asumir un liderazgo para que el partido no sea un club de amigos manejado por cuatro o cinco personas.