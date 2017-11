Salvador Heresi: "Fuerza Popular hace uso prepotente de su mayoría"

Tras el pronunciamiento de la Comisión de Constitución a favor de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski declare ante la Comisión Lava Jato, el secretario general de Peruanos por el Kambio, Salvador Heresi, acusó a Fuerza Popular de hacer un "uso prepotente" de su mayoría en el Parlamento.

"Estamos viendo el uso de una mayoría prepotente, convirtiendo a las comisiones en el escenario de confrontación e insulto que no le dan ninguna garantía al Presidente de la República", manifestó.

El parlamentario oficialista recalcó que el mandatario está a disposición de las comisiones parlamentarias para colaborar.

No obstante, precisó que el jefe de Estado personifica a la Nación y, por lo tanto, señaló, "no estamos dispuestos a que se exponga a majaderías y vejaciones de congresistas que no se saben comportar".

"Estamos acudiendo a una especie de prepotencia de parte de Fuerza Popular en torno a un tema en el que el presidente no se ha negado a colaborar, pero constitucionalmente tiene inmunidad y no lo pueden forzar"