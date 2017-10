Salvador Heresi: "En Fuerza Popular creen que por ser mayoría no pueden ser investigados"

El legislador oficialista Salvador Heresi criticó este lunes a sus colegas de Fuerza Popular por cuestionar las investigaciones que realiza la Fiscalía al partido naranja y a su lideresa Keiko Fujimori por el caso cócteles.

En diálogo con Perú21, el parlamentario sostuvo que "existe soberbia" en el bloque fujimorista porque —argumentó— creen que por su mayoría en el Parlamento (71) no pueden ser indagados por el Ministerio Público.

"En el fujimorismo creen que por ser mayoría eso les da carta libre para no ser investigados, el tener mayoría no te genera un estatus ni te da inmunidad ante el Ministerio Público", expresó.

Heresi comparó la situación de la agrupación fujimorista —desde donde su vocero Daniel Salaverry manifestó que los fiscales "parecen operadores antifujimoristas"— con la de la ministra Fiorella Molinelli, a quien se investiga por el caso del aeropuerto Chinchero (Cusco).

"El Ministerio Público ha dispuesto el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Molinelli y ella no ha salido a decir que hay persecución en su contra, quien no la debe no la teme, no hay por qué descalificar al Ministerio Público y al Poder Judicial; yo, al menos, confío en su independencia", apuntó.

En esa línea, el congresista lamentó que en Fuerza Popular "reclamen investigar al presidente" Pedro Pablo Kuczynski por el caso Lava Jato y que "cuando les toca a ellos no quieren que se les toque".

"Ellos están en su derecho de acudir a todos los medios legales para enfrentar las investigaciones, pero no es correcto que esto se utilice con ánimo de revancha contra Kucyznski", sentenció.