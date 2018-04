Salvador Heresi dice que “el Poder Judicial no debe lavarse las manos” sobre el fallo a favor de terroristas

La decisión de la Sala Penal Nacional de ordenar que los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo, miembros de Sendero Luminoso (SL), salgan de la cárcel para cumplir arresto domiciliario, sigue generando un gran rechazo.

El ministro de Justicia, Salvador Heresi , sostuvo esta mañana que el Poder Judicial (PJ) debe asumir su responsabilidad en esta decisión, en vez de indicar que la Procuraduría Antiterrorismo, dependiente de su sector, no le avisó con anticipación al juzgado que se iban a vencer los plazos de la prisión preventiva.

“El que es abogado sabe perfectamente que el PJ resuelve de oficio las cosas. No se pueden escudar en que no se presentó un escrito, que es un supuesto, además, negado de la Procuraduría, que ha señalado que SL es una organización criminal y que, por lo tanto, se podía prorrogar 12 meses más la investigación en la que el PJ tiene cinco años y no resuelve nada”, manifestó en RPP.

“Este fallo es realmente insultante para la memoria nacional y de todos nuestros muertos que acabaron derramando su sangre en las manos asesinas de SL. Desde ya nosotros rechazamos y repudiamos este fallo”, continuó.

Heresi indicó que, en este tema, “el PJ tiene una responsabilidad histórica, le debe una verdadera explicación al país y no lavarse las manos”. Saludó que el Ministerio Público haya interpuesto un recurso para declarar la nulidad de la decisión judicial, y que, a su vez, esté pidiendo 35 años de cárcel para Morote por la masacre de Soras, en la que SL asesinó a más de 100 campesinos.

“Los jueces actúan de oficio, tiene la facultad direccional, tienen la facultad de actuar, de administrar pruebas. ¿Más pruebas de las que hemos visto todos los peruanos? Por Dios, estamos cayendo en el sofisma jurídico para perpetrar la salida de criminales con beneficios penitenciarios que ni la más blanca paloma de los delincuentes tiene”, criticó.

El titular del sector Justicia también cuestionó que partidos políticos, como Fuerza Popular (FP), sean acusados como organizaciones criminales y no suceda lo mismo con SL. “Se considera a partidos como FP y otros como organizaciones criminales y a SL, que todo el Perú ha conocido sus crímenes perpetrados durante décadas, no se le da esa categoría”, reclamó.

PLANTÓN EN PALACIO DE JUSTICIA

Salvador Heresi informó que ha tomado conocimiento que algunos partidos políticos y otras organizaciones están coordinando realizar un plantón en el Palacio de Justicia para expresar su rechazo a la decisión del PJ.

“Tengo entendido que hay partidos políticos y una serie de organizaciones que están empezando a coordinar una gran movilización y hacerle un plantón al PJ en la puerta de su local porque esto, de verdad, ha generado una indignación nacional inédita en los últimos años porque es un fallo que no solamente representa lo que he manifestado respecto a la memoria de nuestros muertos sino que también afecta la seguridad nacional”, señaló.

El ministro también dijo que el presidente de la República, Martín Vizcarra, “ha dado instrucciones precisas al ministerio del Interior y al ministerio de Defensa para que se adopten las medidas de seguridad al máximo”.

Finalmente, también cuestionó que se haya permitido el ingreso de simpatizantes de los terroristas a la sala en la que se decidió el arresto domiciliario para Morote y Liendo, y que estos hayan celebrado tras leerse el veredicto.

“Hay una falta de autoridad en los juzgados permitiendo ese tipo de situaciones (…) De verdad es indignante, aumenta la indignación ciudadana respecto de personas que fueron criminales, genocidas, asesinos. De ninguna manera podrían hacer ese tipo de manifestaciones y menos en un juzgado, que es una institución del Estado”, concluyó.