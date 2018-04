Salvador Heresi: “Estado defiende indulto del ex presidente PPK”

El ministro de Justicia, Salvador Heresi , asegura que el Perú cumplirá el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto a Fujimori, pero a la vez considera que esta no puede ir contra la legislación peruana.

¿Con qué medidas enfrentará la corrupción el Ministerio de Justicia?

Es el principal tema de la agenda de gobierno del presidente Martín Vizcarra. En general, tenemos que fortalecer y apoyar a los procuradores dentro del marco de lucha anticorrupción y, en particular, en los casos de las empresas vinculadas a actos de corrupción.

Sacaron mal a las ex procuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero.

Más allá de las discrepancias que uno pueda tener, la forma como las separaron de sus cargos fue poco correcta, a través de un medio de comunicación y no de una manera directa. Eso no pasará en mi gestión. Respetaremos el trabajo de los procuradores, van a tener autonomía y todo el respaldo político para que desarrollen su labor de lucha contra la corrupción. Estoy en coordinación estrecha con el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, y en el Congreso presidí la Comisión de Justicia que logró aprobar por consenso la ley que reemplaza el decreto 003, que tenía una serie de debilidades. El MEF debe expedir el reglamento de la ley. Promovimos una convocatoria de actores: congresistas, Ministerio Público, Poder Judicial.

¿El reglamento será consensuado?

Esperamos que tenga la mayor cantidad de consensos, pero también que sea una norma efectiva que permita de manera eficiente el pago de la reparación civil. También promover la colaboración eficaz respecto a empresas vinculadas a la corrupción. El 18 y 23 de abril nos vamos a reunir.

El procurador Amado Enco amplió la investigación por compra de votos contra el ex presidente Kuczynski, los ex ministros de Justicia y Salud, Enrique Mendoza y Fernando D’Alessio, también al ex viceministro de Justicia.

El procurador Enco amplió la denuncia contra el indulto fraudulento en la medida que Kenji Fujimori habla del tema en los videos. No es por compra de votos.

¿Entonces entorpecerá los argumentos del Estado peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Enco y los otros procuradores tienen el derecho a investigar libremente y yo me he comprometido a actuar con transparencia.

¿Entorpece? ¿El certificado médico dado por el ex ministro de Salud estaría cuestionado?

La Corte ya cerró el procedimiento de verificación de indulto en febrero. No debería incorporar más elementos, pero podría hacerlo. Además, el procurador Enco pidió una investigación, es improbable que la Corte espere esto.

¿El indulto a Alberto Fujimori es un acto de corrupción?

Como ministro de Justicia, no voy a calificarlo de esa manera. Se da en el marco del ejercicio de las facultades presidenciales que otorga la Constitución. El Estado defiende el indulto del ex presidente Kuczynski. Corresponde continuar con esa defensa técnica realizada por nuestros dos agentes. Estamos a la espera del fallo de la Corte IDH.

¿No hay más gestiones que pueda hacer el Perú?

No. El Perú ya ha hecho su defensa. Consideramos que el indulto es una facultad constitucional que tiene la institución de la Presidencia de la República. No hablamos de nombres sino de instituciones. También, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el caso Crousillat, estableciendo un estándar para este tema. Señala que los indultos presidenciales son irrevocables por el propio presidente. Precisa que hay una vía interna ejecutada ya por el Estado peruano (democrático). Para anular un indulto presidencial se recurre a la vía judicial. Solo el Tribunal Constitucional puede declarar nulo un indulto.

Pero los demandantes plantean otros puntos.

Nuestros agentes señalaron a la Corte IDH que los demandantes debieron agotar la vía interna, interponiendo una acción de amparo para que termine en el TC.

De cualquier forma, ¿el indulto fue irregular y rapidísimo?

Ese es otro tema que los agentes también han absuelto. En un principio se habló del cáncer de Fujimori, pero la razón humanitaria fundamental del indulto es el resquebrajamiento de la salud de Fujimori, es lo señalado por la junta médica, Fujimori tiene un mal cardiovascular auricular paroxístico que es degenerativo. En condiciones carcelarias puede ocasionar muerte súbita. La Corte tiene todos los elementos para analizar el caso.

En varias oportunidades usted se manifestó a favor del indulto.

Sí, claro, pero como ministro de Justicia me toca esperar el fallo de la Corte IDH y respetar el fallo sea cual fuere.

¿O sea que si la Corte IDH decide en contra del indulto, todas las argumentaciones del Estado peruano respecto a que se actuó constitucionalmente y que la anulación tiene un procedimiento se van al tacho?

Seguramente el fallo tendrá una parte considerativa bastante desarrollada, como suelen ser los fallos de la Corte. Frente a esto, el Estado peruano tiene que acatarlo. La implementación del mismo será materia de análisis por nuestro Estado. Tendrá que tomarse un tiempo prudencial. En virtud de ello realizará las acciones que corresponda para ponerlo en práctica.

¿Hay posibilidades de que el Estado peruano diga que el fallo no respeta la Constitución ni los procedimientos del Tribunal Constitucional?

Es especular. Es difícil que la Corte haga una fundamentación que no tenga en cuenta la soberanía del Estado peruano y su jurisdicción interna. Es difícil que emita un fallo que afecte la jurisdicción y la soberanía nacional. Esperemos con tranquilidad y a la opinión pública, darle la seguridad de que se acatará.

¿Cuándo saldría?

No tenemos certeza. La Corte sesiona entre el 24 y 27 de abril, hay una posibilidad de que se pronuncie al respecto como no, y podría ser en mayo.

¿Como congresista, el indulto fue un canje, dejémonos de cuatro cosas?

(Sonríe). Tengo que mantener una actitud prudente con relación al indulto, hay una defensa del Estado peruano que se debe mantener.

¿La compra de votos para evitar el segundo pedido de vacancia vista en videos es ilegal?

No solo fue ilegal sino también inmoral. Esos videos fueron una manifestación de podredumbre y de quebrantamiento de principios morales y éticos.

¿Es un delito?

Hay indicios razonables para pensar que lo dicho por los parlamentarios en esos videos constituye una actividad delictiva.

¿Incluye al ex ministro Bruno Giuffra?

Evidentemente está en una posición bastante delicada. Es parte de la investigación.

¿Qué hará el Minjus respecto a esta compra de votos?

Dentro del marco de la autonomía, el procurador Amado Enco está actuando. Él pidió que Moíses Mamani entregue los videos sin editar.

¿Eso ya ocurrió, retirarán la demanda?

Esa es una competencia de la Fiscalía, dirá si corresponde una denuncia o no.

¿La compra de votos implica una reparación civil al Estado?

Es un tema que tiene que evaluarse. Es razonable pensar en ello. El tema está en el Ministerio Público. El Poder Judicial finalmente es el que determina si hay reparación civil y cuál es el monto.

¿El congresista Moíses Mamani nos sacó una venda de los ojos?

Han sido elementos que nos hicieron fijar posición al ver el nivel de deterioro moral que evidenciaron los videos. Por supuesto que han sido útiles.

¿Tiene responsabilidad penal?

Él puede argumentar que las grabaciones las hizo dentro de su facultad de fiscalización.

¿PPK tuvo participación en la compra de votos?

Coincido con el presidente Vizcarra en que no tuvo participación.

¿Cómo interpreta que el video de Mamani con PPK se haya averiado?

No me corresponde hacer especulaciones. En el Congreso se habló de que existía, nunca lo vimos, se dijo que se mostraría, pero no se vio.

¿Fue un ‘bluff’?

Muchos pensamos eso. Pero nunca se supo si existió o no.

¿Los procuradores están siguiendo el proceso a PPK?

Por supuesto. El mandatario Vizcarra ha dicho que ni el presidente se salva de lo que significará la política de lucha contra la corrupción.

¿Qué procurador sigue la investigación penal a PPK?

El procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez. Él verá qué reparación civil corresponde a PPK y a los otros implicados.

¿Por qué no pide el embargo de los bienes y cuentas del ex presidente Kuczynski?

Eso lo hará en la investigación preparatoria. Ahora está en investigación preliminar. No solo a PPK sino a los otros implicados.

¿El fiscal del caso PPK afirmó que en el allanamiento se encontró material que lo compromete penalmente?

Eso está en la Fiscalía.

¿Pedirán reparación civil?

Eso está dentro de nuestras atribuciones. La ciudadanía estará informada.

¿En el caso Lava Jato, la Procuraduría ad hoc, a cargo de Jorge Ramírez, pide una reparación civil estrambótica: 3,648 millones de soles?

Él sigue en el caso. Explica ese monto porque la pretensión de Odebrecht es pagar el doble del dinero entregado por coimas a los funcionarios corruptos. El procurador dice: ‘Un momentito, acá no es solo la coima sino la sobrevaloración de obras, las pérdidas que generan obras innecesarias y el daño a la imagen internacional del Perú en perjuicio de las inversiones’.

¿Lo respalda?

Está bien que la procuraduría tenga pretensiones altas.

Quien pide poco es un loco, ¿pero esto no es demasiado?

Finalmente, quien decide el monto de la reparación civil es el juez, no el procurador, este solo propone.

¿Con quién está el Minjus en el tema del hábeas corpus de los Humala, con el TC o con la Fiscalía?

El TC se va a pronunciar sobre las prisiones preventivas. Pero tenemos que respetar las instancias respectivas.

¿Eloy Espinosa-Saldaña es el ‘Ojitos’ de las agendas de Nadine Heredia?

No puedo señalarlo. Es un tema en investigación.

¿La Fiscalía actúa lentamente en la lucha anticorrupción?

Es posible que exista la sensación en la opinión pública de que en algunos casos se actúa con celeridad y en otros con lentitud. Esta debe juzgar en la diferencia de tiempo en los allanamientos y las investigaciones. Nosotros respetamos la autonomía de cada institución.

¿Qué ocurrirá cuando la Corte Suprema falle sobre el tema de ideología de género que está en sus fueros? ¿A acatar nomás?

Para unos el tema tiene otra connotación. El gobierno de Peruanos por el Kambio planteó desde el inicio la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Yo soy católico y no le tengo miedo a las categorías. Todos pueden opinar, pero no podemos imponer un pensamiento. El Gobierno plantea una política de igualdad hombre y mujer. Quienes van más allá están especulando.

Imagine que la Suprema diga que esa política de Estado no va.

Nosotros respetamos la autonomía de poderes. Difícil que el Poder Judicial diga que un gobierno elegido por voto popular no pueda aplicar una política que se votó en una elección. Sería una invasión de fueros.

¿Muchos se preguntan cómo Ollanta Humala y su esposa tuitean desde prisión?

Los informes que he recibido es que estas manifestaciones se hacen a través de los abogados que administran sus cuentas.

Pero siguen la noticia del día.

Ellos tienen comunicación con sus clientes.

¿Los suplantan?

Es posible que los abogados tengan acceso a sus cuentas y actúan en representación de ellos.

¿Tienen televisión y celular?

No. Los informes que recibo del Inpe es que se están respetando todas las normas.

¿Cuando escuchó la frase de los ‘kenjivideos’ qué experimentó?

Una profunda decepción, fue un tremendo exabrupto. Nuestra bancada no ha participado en esto.

¿Separarán a PPK del partido?

Es un tema que tendrá que evaluarse. Ya hemos tenido conversaciones preliminares en el sentido de que el partido tiene que salvaguardar su institucionalidad frente a lo que va a significar la investigación a PPK. Generalmente, los partidos licencian a los involucrados en investigaciones.

¿Su designación es la cuota del partido en el gabinete?

No. Me tomó por sorpresa, estaba fuera del país. Nunca he buscado un cargo. Tendré un trabajo de puertas abiertas para todos.

DATOS



- Salvador Heresi nació el 16 de febrero de 1966. Estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Fue secretario de la Municipalidad Provincia del Callao, en la gestión de Álex Kouri.



- Fue alcalde de San Miguel desde 2003 hasta 2014.