Salvador Heresi Chicoma: "Miembros de Lava Jato deben dejar la pataleta"

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Salvador Heresi asegura que los cambios ministeriales trajeron “aires de paz” en la relación Ejecutivo-Legislativo. Cree que esta atmósfera se rompería si el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), recibiera a la comisión Lava Jato. ¿Por qué? En esta entrevista lo explica.

¿Cómo recibe las cifras de las encuestas en las que se ve un aumento de la aprobación del presidente Kuczynski?

Es importante este crecimiento porque le da un mayor margen de maniobra al Gobierno. Esto se dio por una serie de factores.

¿Como cuáles, por ejemplo?

El primero creo que es la necesaria oxigenación del gabinete ministerial. La presidenta del gabinete, Mercedes Aráoz, ha dado pasos importantes convocando un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas del Congreso. Esto se ha visto fortalecido con el voto de confianza a la premier.

Usted pedía hace mucho cambios ministeriales. ¿El tiempo le dio la razón?

Más que eso, lo que importa es que el Gobierno, el país, tenga estabilidad, que se respiren aires de paz para generar un clima propicio para el aumento de la inversión, reactivar nuestra economía, luchar contra la corrupción, mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas.

Estos “aires de paz” están en peligro por las diferencias entre Congreso y Gobierno ante la negativa del presidente Kuczynski de recibir a la comisión Lava Jato. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión del mandatario?

Que es acertada. Él no puede permitir que la más alta magistratura de nuestro país se vea manoseada en la posibilidad de una comisión en donde podrían darse exabruptos que, lejos de consolidar la institucionalidad democrática de nuestro país, la menoscabaría. El Parlamento ya ha quedado mal parado antes por ejercer con prepotencia su mayoría. Hace bien el presidente amparándose en el marco constitucional. Su decisión no solo es políticamente pertinente sino también constitucional.

PPK aseguró que cuando recibió a la Comisión de Fiscalización, en febrero, hubo una “recatafila de insultos”.

Creo que el presidente se refiere a los exabruptos que se dan y esa sí es una realidad en el Congreso. Escuchamos opiniones de tono muy agresivo de parte de la presidenta de la comisión Lava Jato en contra del presidente. Entonces, el presidente, al no recibirlos, busca no propiciar un escenario de confrontación.

Pero ya existe hoy una confrontación porque la comisión no acepta que el presidente responda por escrito.

Es una decisión bastante arbitraria de la comisión porque el presidente está dentro de las facultades constitucionales, respondiendo, demostrando transparencia. Los miembros de la comisión, que son mayoritariamente de Fuerza Popular, deben dejar la pataleta a un lado y hacer un trabajo mucho más acorde a la majestad del Parlamento.

¿Coincide con el presidente Kuczynski en que una visita de Lava Jato a Palacio de Gobierno sería un “circo”?

Yo soy enemigo del uso de calificativos. Creo que la población tiene una percepción bastante negativa de diversas instituciones, entre ellas el Congreso, y una confrontación innecesaria sería fatal para la legitimidad de la Presidencia de la República y del propio Congreso.

El congresista Mauricio Mulder planteó enviar un documento de protesta a Palacio de Gobierno, mientras que Héctor Becerril sugiere denunciar constitucionalmente al presidente, cuando culmine su mandato, por desacato a la Constitución.

La comisión está en su derecho de expresar sus pareceres por la vía legal o escrita ante el presidente. En lo que se refiere a lo señalado por el congresista Becerril, todavía falta bastante para que termine el mandato, así que eso sería entrar a un terreno de especulación difícil de prever.

¿Qué opina de aquellos que dicen que el presidente tiene temor de recibir a la comisión Lava Jato?

Que están equivocados. El presidente no tiene ningún temor, está tranquilo, es un hombre honesto y lo que hace es evitar introducir un elemento de confrontación reuniéndose con una comisión en donde se puede dar un maltrato. Al final, esto no pasa más allá de una discrepancia de si el presidente se presenta o no. En caso fuera y se produzca un maltrato, sí se generaría una real confrontación.

Otros líderes políticos incluso han solicitado su presencia en la comisión Lava Jato y han asistido. Pasó con Keiko Fujimori y en diciembre sucederá con Alan García. ¿No le afecta al presidente Kuczynski, en su imagen ante la población, negarse a recibir a los congresistas?

No, porque tampoco tiene mucha aprobación el Congreso. Ahora, algunos han comentado que la participación de la mayoría de congresistas en la presentación de la señora Keiko Fujimori fue bastante tibia, que un poco más y solo se circunscriben a las preguntas generales de ley.

¿Preguntas para cumplir?

Sí. Keiko Fujimori prácticamente ha ido a la comisión a contestar solo cómo se llama. Ante la pregunta de Gino Costa sobre quiénes eran los tesoreros del partido, no se acordaba. Yo he sido alcalde 12 años y si me preguntan quién fue el tesorero, es imposible que no me acuerde.

Autoficha

- “Abogado de la Universidad San Martín de Porres, con especialización gerencial en la UPC, estudios de máster en Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fui alcalde de San Miguel por tres periodos consecutivos”.



- “Soy fundador del partido político Peruanos por el Kambio (PpK), en el que soy secretario general nacional. Soy congresista de la República por Lima y en el periodo parlamentario pasado presidí la Comisión de Justicia del Congreso”.



- “En una entrevista con Perú21, hablé de la imperiosa necesidad de un ‘segundo debut’. Mercedes Aráoz está demostrando que tiene un manejo político adecuado de la situación, de una realidad que es tener un Congreso con una mayoría de Fuerza Popular”.