Suspicacia ha generado el viaje de Salvador Heresi, integrante de la Comisión Permanente del Congreso, a Estados Unidos en octubre pasado para un evento organizado por el Banco Mundial, con dinero del Estado peruano.

Según Canal N, el viaje fue aprovechado por el exministro de Justicia para acudir al programa del periodista Jaime Bayly en Mega TV, donde criticó al presidente Martín Vizcarra por la disolución del Congreso de la República.

Según un reporte oficial, el Parlamento desembolsó más de S/ 7 mil para costear los pasajes aéreos y estadía de Salvador Heresi y represente al Poder Legislativo en un evento organizado por el Banco Mundial el 15 de octubre.

Según dicho documento, Heresi debió retornar al Perú ese mismo día, pero el integrante del Congreso apareció dos días después en una entrevista con Jaime Bayly en la ciudad de Miami, donde cuestionó la disolución del Parlamento.

“A mi regreso tuve una entrevista con Jaime Bayly, pero ya ese pasaje y todo ese viático fue sufragado personalmente por mí. La entrevista surgió cuando yo ya estaba allá, no he podido utilizar el pasaje que me habían dado para el evento en Washington. Tuve que comprar mi propio pasaje y retornar de Miami a Lima con un pasaje comprado con mi dinero”, expresó.

En ese sentido, Salvador Heresi refirió que ante el Congreso solo justificó los gastos que realizó durante su visita a Washington y no incluyó los generados por su estadía en la ciudad de Miami.

“No hay un solo gasto de mi estancia en Miami, que fue un día, que se haya sustentado con el dinero de los viáticos que se me dio para el evento en Washington”, enfatizó el integrante del Congreso disuelto.