Salvador del Solar: El cierre del Congreso de la República en 2019 fue constitucional

El expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que el cierre del Parlamento en el año 2019 fue un acto constitucional que, aseguró, fue ratificado por el Tribunal Constitucional en enero de 2020.

El exprimer ministro de Martín Vizcarra desvirtió así las tres acusaciones constitucionales que recaen su contra por la disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre de 2019.

Ese día, el entonces premier se presentó ante el Pleno del Parlamento para plantear una cuestión de confianza orientada —según dijo— a que se realice una elección transparente de los miembros del Tribunal Constitucional.

MIRA: Aviones de guerra: Astudillo será interpelado en el Pleno el miércoles 30

Ante la negativa del Pleno a debatir su proyecto se hizo efectiva la negativa a una segunda cuestión de confianza dando pie al cierre de Legislativo.

"Eso ya no está en discusión jurídicamente, este asunto fue elevado al Tribunal Constitucional y un fallo del enero del 2020 resolvió que tanto la cuestión de confianza, que presenté en nombre del Consejo de Ministros, como la disolución del Congreso sucedieron bajo el marco de la Constitución", sostuvo Del Solar.

En otro momento, el exjefe del gabinete descartó volver a participar en la política peruana.

"Estoy muy agradecido de haber podido servir a mi país, me ha costado mucho reintegrarme luego mi actividad artística en la que tengo más de 30 años y es en donde yo quiero continuar. No tengo planes de participar en la política, no pienso ser candidato, pero tampoco pienso quedarme callado como ciudadano cuando se afecta mis derechos", comentó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO