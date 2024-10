Salhuana a Santiváñez por patinada sobre los Quispe Palomino: "Lo correcto" es reconocer el error

Le pide que ofrezca disculpas. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, señaló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debería "reconocer" que cometió "un error" al señalar que el capturado Iván Quispe Palomino era un cabecilla de los remenante terroristas de Sendero Luminoso, liderados por los hermanos Quispe Palomino.

"Puede ser un error. Cualquiera puede cometerlo. Lo importante es aclararlo, inmediatamente, para no generar expectativas que no corresponden...Personalmente creo, y siempre lo he dicho a ustedes, que podemos equivocarnos; no somos infalibles; y lo correcto es reconocer que hay un error, y pedir disculpas a la ciudadanía, y seguir trabajando", dijo Salhuana en rueda de prensa en el Parlamento.

Como se recuerda, el miércoles último, el titular del Interior aseguró que el capturado Iván Quispe Palomino era un importante cabecilla senderista, cuando ya no lo es.

En esa jornada, el ministro anunció con bombos y platillos, en horas de la mañana, en TVPerú, que la Policía había capturado a Iván Quispe Palomino, nada más y nada menos que “segundo mando del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso” en el Vraem.

“Es para mí sumamente importante informarle esto al Perú”, aseguró entre la prisa y la necesidad de tener una victoria mediática frente al avance de la criminalidad en el país.

Se atrevió a atribuir, además, la captura al “éxito” del estado de emergencia, pues detenido en San Juan de Lurigancho. Pero en lo que no cayó en cuenta Juan José Santiváñez es que nada de lo que había dicho se ajustaba a la verdad.

De otro lado, como corolario de esta historia, los familiares de Iván Quispe han declarado a medios de prensa que piensan denunciar al titular del Interior por el error cometido contra él.

