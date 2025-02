Salhuana en contra de posible postulación presidencial de Antauro Humala

Postulación cuestionada. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su rechazo a la candidatura presidencial de Antauro Humala. No obstante, aclaró que la Comisión de Constitución tendrá la última palabra sobre el avance de un cuestionado proyecto de ley, que será visto en la Comisión de Constitución, que le abre la puerta para que pueda candidatear en caso la Corte Suprema ratifique en última instanciala disolución de su partido.

"Prefiero no personalizar, obviamente, aspiro como peruano a que los candidatos a la presidencia de la República sean gente honorable, gente que no esté vinculada a actos delincuenciales, gente que, por ejemplo, no haya promovido muerte de policías de una institución tan importante de nuestro país como es la Policía Nacional de Perú, que no esté vinculada a ningún acto delictivo", señaló Salhuana a Perú21 cuando se le preguntó si está a favor de que Humala pueda postular si es que esa ley se llega a aprobar en el Pleno antes del 12 de abril.

Conferencia de prensa del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y respuestas a Perú21.

Esto, porque esa es la fecha en la que se convoca a elecciones presidenciales del 2026, y comience a regir la Ley de Organizaciones Políticas que pretender modificarse con el proyecto de ley presentado por Podemos, hecho revelado hoy por Perú21.

"Todas las bancadas tienen derecho a presentar iniciativas. Estas van a comisiones, y las bancadas toman una decisión al respecto. Yo ahí al respeto sus puntos de vista. Esto va a seguir un procedimiento regular. Y si es que llega al Pleno con dictamen favorable se tomará una decisión. Por lo pronto, me someto a los informes o dictámenes correspondientes", aseguró.

LA LEY DE PODEMOS

Perú21 reveló hoy que mientras la justicia trata de poner los candados necesarios para cerrarle el paso a aquellos que con su discurso de odio y violencia buscan poner en riesgo la democracia, Podemos, la agrupación de José Luna Gálvez, pretende abrirle la puerta, y meter de contrabando, a quienes no merecen una oportunidad más en nuestra política.

La bancada más populista del Congreso ha presentadp, a última hora, un proyecto de ley para que los partidos y alianzas electorales que participarán en los próximos comicios de 2026 puedan designar libremente, sin elecciones internas de por medio, es decir, a dedo, a su candidato a la presidencia de la República o a alguna de las dos vicepresidencias.

El experto en temas electorales, José Tello, dijo a Perú21 que para que pueda aplicarse esa ley tiene que aprobarse antes del 12 de abril de este año.

Esto, porque en esa fecha se convoca a elecciones.

Mientras tanto, el proyecto de ley tendrá que ser debatido en las comisiones de Constitución y Justicia.

