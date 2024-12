Eduardo Salhuana niega existencia de "búnker" en el Congreso

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, negó este viernes la existencia de un búnker de soltero en el Congreso de la República.

Las declaraciones del parlamentario se produjeron luego de que se viralizara un extracto del documental "Peruanas del Bicentenario", en el que la entonces presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, mostraba que al interior de la oficina del titular del Congreso, existía una puerta camuflada que llevaba a unos ambientes similares a los de un "departamento de soltero".

El espacio mostrado por Vásquez contaba con una cama de masajes, sillón, una mesa con sillas, televisores. Además, indicó que antes existía una cama y un jacuzzi. No obstante, Salhuana aseguró que "todos los sitios son públicos".

"No tengo ningún problema en brindar las facilidades que corresponden para las investigaciones, pero creo que mi responsabilidad con los congresistas y con el país es estar al timón del Congreso. Nosotros no nos corremos y asumimos la responsabilidad (...) En el Congreso no hay ningún búnker, todos los sitios son públicos", aseguró

El presidente del Congreso anunció que, tras el descubrimiento de una presunta red de prostitución que operaba en el Parlamento y era conducida por un exfuncionario del recinto, se procederá a la reorganización la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

En ese línea, aseguró que "por la conducta individual de algunas personas no se puede manchar una institución básica para la democracia del país".

"Inmediatamente sucedió el hecho, hemos retirado a este funcionario y él está fuera en estos momentos del Congreso de la República (...) Hemos declarado la reorganización de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso", dijo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO