Salhuana: “El Perú va a crecer más este año y no es necesario retiro de AFP”

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), consideró que los proyectos de ley presentados para aprobar un octavo retiro de ahorros para la jubilación, que administran las AFP, son innecesarios porque la situación económica del país va a mejorar este año.

Consultado por la iniciativa legislativa para retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cuyo autor es su colega de bancada Roberto Kamiche (ex Perú Libre), el titular del Parlamento manifestó que todos los legisladores tienen derecho a presentar sus proyectos de ley.

“Sobre el tema, los congresistas tienen iniciativa legislativa, así sean de mi bancada ellos tienen derecho a presentarla. Yo, personalmente, considero que son iniciativas que no son pertinentes en este momento. Creo que estamos en otro momento de la economía, el Perú va a crecer más este año, se proyectan inversiones importantes, anoche escuchaba la información de que las exportaciones han crecido en el primer trimestre del año. Es decir, creo que la situación económica es mejor y las perspectivas son positivas, así que no creo necesaria esa iniciativa legal”, explicó Salhuana.

En el Congreso hay ocho proyectos de ley que buscan un octavo retiro de fondos previsionales, presentados por cuatro bancadas: Podemos Perú (3), Perú Libre (2), Bancadas Magisterial (2) y Alianza para el Progreso (1).

Reforma

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Ilich López, de otro lado, sostuvo que en el Parlamento se deben aprobar leyes que busquen el bienestar futuro de todos los peruanos.

Al ser preguntado por las declaraciones del congresista José Luna (Podemos Perú), quien manifestó que la reforma de pensiones aprobada el año pasado no mejoraba en nada el sistema previsional peruano, López se mostró tajantemente en contra.

“Desde mi punto de vista, el señor Luna es un congresista que busca aplausos fáciles. Seguramente porque no tiene mucho futuro en la política. El tema es que debemos preocuparnos por el futuro de los peruanos. El hecho no está en sacar una ley que suene bien, para ganar unos votitos y poder quedarse en el Parlamento. No, no, de ninguna manera. Acá tenemos que hacer leyes profundas que beneficien a los peruanos en sus pensiones”, concluyó.

De similares opiniones son los exministros de Economía, Mercedes Araoz y Luis Miguel Castilla, quienes recientemente han explicado que un octavo retiro de ahorros para la jubilación no beneficia a los más pobres del país, sino que solo retirarán sus fondos previsionales los ciudadanos que tienen un sueldo fijo y un trabajo estable.

“Se hizo una reforma y se prohibió esos retiros, pero los están considerando otra vez en el Congreso como iniciativa. Eso es fatal, le hace daño a los trabajadores y a los mercados de capitales”, dijo Araoz.

Castilla, por su parte, precisó: “En general, son medidas de retiro que no guardan ninguna justificación porque actualmente la economía ya está creciendo y los que aún tienen saldos son muy pocos trabajadores formales”.

