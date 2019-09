La portavoz principal de Fuerza Popular, Milagros Salazar, aseguró que los acuerdos asumidos al interior de su bancada “pueden gustar o no”, pero deben ser respetados por los demás parlamentarios.

“Estamos en una institución política, tenemos acuerdos y los tomamos en base a una discusión. Hay algunos que les puede gustar o no, pero hay que respetar los acuerdos y la democracia. En nuestro partido no hay ningún problema, tenemos que seguir trabajando y sirviendo al país”, sostuvo a Canal N.

La legisladora dio estas declaraciones en respuesta a su colega de bancada Úrsula Letona, quien pidió a los voceros del bloque que bajen “posiciones personales para buscar el diálogo y la concertación”.

“Creo que todos los voceros, los presidentes de comisión a los que les ha tocado esa responsabilidad este año, tienen que dejar posiciones personales, estilos personales para buscar el diálogo y la concertación. Creo que eso le toca a Milagros (Salazar), a los voceros de las otras bancadas y también a los presidentes de comisión”, señaló Letona.

- Sobre Fiscalización -

En otro momento, Milagros Salazar consideró que la decisión de Janet Sánchez (Contigo) de pedir que se reconsidere la votación para pedir facultades e investigar el mensaje a la nación del 28 de julio en la Comisión de Fiscalización es respetable. Precisó, sin embargo, que no conoce los alcances de la propuesta.

"Lo importante es que las investigaciones que se tienen que dar con sustento que se den y las que no, que no se den. Yo no participo en la Comisión, no he debatido, no conozco la propuesta, mal haría en opinar", manifestó.

“Si ella (Janet Sánchez) lo ha retirado hay que respetar su posición”, añadió.