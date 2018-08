La congresista de Fuerza Popular (FP), Milagros Salazar , aseguró que esta bancada no busca blindar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, así como a las demás autoridades a las que se denunció constitucionalmente.

En declaraciones a la Agencia Andina, consideró como "descabelladas" aquellas opiniones respecto a algún tipo de protección de este grupo partidario, con la finalidad de evitar la salida de Chávarry, el suspendido juez César Hinostroza o el parlamentario Héctor Becerril.

"No demoramos como dicen y no blindamos a nadie, porque no investigamos. Creo que es una estrategia de las demás bancadas de querer desorientar y confundir a la población, no somos defensores de nadie, en las acusaciones se sigue un proceso en función a hechos y no a percepciones u opiniones, sino a evidencias", aclaró.

En ese sentido, explicó que en el caso de la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el responsable de elaborar el informe a ser debatido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el congresista Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio (PpK).

"Nosotros, Fuerza Popular, con la finalidad de evitar conjeturas, tanto para el caso de Chávarry y las otras denuncias, acordamos que sean otras bancadas las encargadas de los informes finales", enfatizó.

La parlamentaria aseguró que es necesario seguir el debido proceso y no llevarse por la coyuntura actual, pues podría dar otro caso como el del excontralor Edgar Alarcón, a quien se le sacó del cargo y ahora demandó al Estado para ser repuesto y cobrar una indemnización.

"Por eso es importante que aquí debamos ser responsables, tanto medios como congresistas, para llevar un debido proceso y evitar reposiciones e indemnizaciones", refirió.