Salaverry pide a periodista "que no tenga miedo" de denunciar a presunto congresista acosador

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , se pronunció sobre el presunto acoso de un legislador a una periodista, que fue difundido por redes sociales, y aseguró que su institución respaldará a cualquier persona que denuncie ese tipo de delitos.

El hecho fue denunciado por un colega de la agraviada, quien prefirió mantener en reserva la identidad del presunto acosador y de la joven a “pedido expreso de ella”.

“Como presidente del Congreso le digo (a la víctima) que va a tener todo el respaldo de esta institución para darle asesoría legal y también para evitar que pueda ocurrir algún hecho de represalia contra ella”, afirmóDaniel Salaverry.

El presidente del Congreso exhortó a la víctima a que “no tenga miedo” de realizar la denuncia contra el congresista ya que se trata de “hechos deplorables”.

“Mi mensaje es a la víctima. Que no tenga miedo, que lo mejor en estos casos es hacer la denuncia y dar muestras de que todos cerramos filas contra estos hechos realmente deplorables. Lo mejor es que diga de quién se trata y a partir de ahí hacer la denuncia respectiva”, manifestó.

Salaverry añadió que el legislador comprometido en el presunto acoso debe seguir un proceso de desafuero de la institución.

“(El congresista) seguirá un proceso, me imagino yo, de desafuero, porque no podemos permitir que exista gente de esa calaña en esta institución de ninguna manera, sea quien sea. Es un hecho gravísimo, no se puede permitir el acoso, es un delito. Y a todas las mujeres en el Perú que se sientan acosadas, denuncien”, aseveró.