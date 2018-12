Esta noche durante el debate del proyecto de ley que propone prorrogar la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias en el Pleno del Parlamento, las bancadas de PpK ( Peruanos por el Kambio ) y el Frente Amplio protagonizaron un fuerte altercado verbal en el que tuvo que mediar la participación del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para solucionarlo.

El altercado se inició luego de que el congresista Marco Arana (Frente Amplio) calificase de "vende patria" a la bancada oficialista por buscar, según él, beneficiar a las empresas mineras transnacionales con el referido proyecto de ley.

Esta intervención fue respondida por el otrora vocero del oficialismo Gilbert Violeta, quien recordó el pasado eclesiástico de Arana y lamentó la postura de la bancada de izquierda.

"Si hay personas que son capaces de traicionar a Dios, no entiendo cómo no son capaces de traicionar al pueblo peruano, pero si quieren poner los calificativos que quieran que nos los pongan, porque aquí está clarísimo entre quienes estamos mirando la historia hacia el futuro y quienes quieren pobreza en el Perú aquí y siempre", sostuvo ante el pleno.

"No nos vamos a dejar amilanar con los gritos ni con las ofensas de esta gente, lo tenemos claro y pedimos que retire la palabra, que retire la palabra", señaló ante los efusivos reclamos del Frente Amplio.

Ante ello, el titular del Parlamento intervino y pidió a Arana retirar la palabra debido a que utilizó "calificativos muy fuertes". Sin embargo, el legislador se negó a retractarse por lo dicho.

"¿Cuál? Las que son vende patrias, la de traidores a la patria, la que acaban de decir que invocan términos personales, no presidente no la voy a retirar, la sostengo firmemente. El país está agraviado, si quieren que la cambie la cambiaré por.... ¿por qué palabra quieren que la cambiemos?, ¿negociantes? ¿lobbista? No, presidente, no la voy a retirar", manifestó.

RECLAMOS NO CESARON



Salaverry dio por concluido el incidente, pero los reclamos de Peruanos por el Kambio no cesaron, pues exigían que se retire el agravio, por lo que el presidente del Congreso instó al oficialismo a "no complicar a su propio Gobierno" forzando una suspensión de la sesión.

"Señores congresistas [de PpK] si lo que intentan es frustrar a su propio ministro de Economía para que esta ley no se apruebe díganlo abiertamente, pero no frustren la sesión. No se presten para este juego de complicar a su propio Gobierno, porque no aprobar esto va a complicar a su propio Gobierno. Yo lo he escuchado y ya la retiró", indicó.

"Señores congresistas compórtense, por favor, si lo que pretenden es que suspenda esta sesión no la voy a suspender. Estamos trabajando duramente para recuperar la imagen del Congreso, no demos estos espectáculos por favor", exigió.

Tras esta declaración se dio por concluido el incidente y la sesión continúo con normalidad y el referido proyecto se aprobó por mayoría.