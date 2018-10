El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , dijo que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , debería evaluar si su permanencia en el cargo beneficia o perjudica al Ministerio Público, luego de hacer un llamado para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no postergue la evaluación de las denuncias contra el titular de la fiscalía.

"El propio fiscal de la Nación ( Pedro Chávarry ) debe evaluar, hacer un análisis y una reflexión respecto a si su permanencia en el cargo le está haciendo un bien o un daño a su institución", comentó Salaverry ante la prensa.

El presidente del Congreso dijo que hacía este comentario, no como titular de la Mesa Directiva del Parlamento, sino como ciudadano, en respeto a la autonomía de las instituciones.

"Así como no permitiría que otro representante de un poder del Estado de una institución autónoma constitucionalmente me pida a mí dar un paso al costado, porque no le corresponde, yo tampoco lo haré. Pero sí, como ciudadano, puedo invocar a que reflexione, evalúe y haga un análisis a conciencia respecto a si su permanencia en el Ministerio Público está ayudando o no a su institución", comentó.

INVOCACIÓN

Daniel Salaverry exhortó al titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, que sesione cuanto antes y que no espere una semana para llevar a cabo su próxima reunión. Esto, luego de críticas desde diversas bancadas por haber suspendido la sesión que iba a llevarse a cabo esta semana y convocar a la siguiente recién para la próxima semana.

"Quiero invocar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que sesione cuanto antes. No hay nada que impida que pueda sesionar hoy, mañana, viernes, sábado o domingo. Eso de esperar desde el lunes hasta el próximo lunes es un mal mensaje a la población", manifestó el presidente del Congreso.