Daniel Salaverry rechazó que Mesa Directiva se maneje "de forma autoritaria"

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry , negó que exista un manejo autoritario en la Mesa Directiva, luego de conocerse la presentación de una moción de censura en su contra.

"Rechazamos la posibilidad de que la Mesa Directiva se esté manejando de manera autoritaria. La Mesa Directiva se maneja de manera imparcial y objetiva", expresó en conferencia de prensa.

Aseguró que lo que ha hecho la Junta Directiva hoy en la sesión plenaria es ejecutar un acuerdo de Junta de Portavoces de tres bancadas: Alianza para el Progreso (APP), Partido Aprista Peruano y Fuerza Popular.

No obstante, Salaverry evitó responder las consultas de que el principal beneficiario de la ley es el expresidente Alberto Fujimori.

Respecto a Richard Acuña, el también parlamentario de Fuerza Popular aseguró que como vocero alterno de APP, firmó este documento de manera virtual, "como ya se ha hecho en otros casos".

"Luego, tengo entendido que ha viajado a la ciudad de Trujillo. Algunos congresistas han insinuado que se ha falsificado la firma del congresista, una denuncia que es temeraria y sin ningún fundamento", aseveró.

En ese sentido, Salaverry precisó que un congresista no puede retirar la firma de otro parlamentario sin su autorización. "Me comuniqué con Richard Acuña y él no autorizó el retiro de su firma", enfatizó.

Tras conocer la próxima presentación de una moción de censura en su contra, el titular del Legislativo reiteró que como Mesa Directiva, "estamos cumpliendo un acuerdo de bancadas".