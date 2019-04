Daniel Salaverry: "no me parece mal" una interpelación al ministro del Interior

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, manifestó que "no me parece mal" que se interpele al ministro del Interior Carlos Morán, aunque aclaró que hasta el momento no hay ninguna moción.

"La interpelación no es una censura, es un pliego de preguntas que se le hace al ministro (...) No me parece mal que pueda venir a explicar qué cosa ha ocurrido con estos hechos relacionados al presidente ( Alan) García", expresó.

Uno de los hechos a los que hace referencia es a lo ocurrido el día en que el exmandatario se disparó en la cabeza y posteriormente falleció.

"Hay muchos hechos que han ocurrido (como) el supuesto seguimiento que se le hizo a la casa del ex presidente García y en ese momento se frustró la interpelación, así que creo que es una buena oportunidad para que el ministro pueda explicar cómo se han desarrollado los hechos", detalló.

PRISIÓN PREVENTIVA

En tanto, Salaverry sostuvo que no está de acuerdo con que se modifiquen los requisitos para la prisión preventiva, pues señaló que el "problema no es la ley, son los jueces".

"Dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo, cada poder del Estado tiene su rol constitucional. (...) El Poder Judicial, su rol, es trabajar con sus jueces para alinear criterios para que no se cometan excesos", detalló.

No obstante, el presidente del Congreso expresó que en algunos casos están mal dictaminadas las prisiones preventivas y en otros no se está aplicando a quien corresponde.

"Se está aplicando con un criterio errado esta norma y en otros creo que están cometiendo excesos. Desde acá una invocación al ministro de Justicia, y al Ejecutivo en pleno para que de una vez pongan en marcha ya los grilletes electrónicos. Eso puede ser una herramienta que le puede permitir al sistema de justicia tener la tranquilidad de que aquella que está siendo investigada o procesada no se va a fugar", sostuvo.

Daniel Salaverry dijo que el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra sobre este tema solo fue una opinión.

"Lo que está pidiendo el presidente de la República lo están pidiendo todos, que el Poder Judicial reflexione respecto a cómo están teniendo el criterio los jueces para aplicar la norma", manifestó.