Salaverry: Es un "error político" que Luis Galarreta investigue a Pedro Chávarry

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , consideró como un "error político" el planteamiento del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), para que su colega de bancada Luis Galarreta sea el delegado a cargo de investigar las denuncias contra Pedro Chávarry.

"No puedo calificar ni referirme a las decisiones que toman las comisiones. Creo que hubiera sido un error, pero es mi opinión personal", dijo en declaraciones a la prensa.

En la víspera, la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales planteó que Luis Galarreta asuma la elaboración del informe que luego será debatido sobre las denuncias que fueron presentadas contra el ex fiscal de la Nación. Este acuerdo quedó en suspenso por una cuestión de orden que se planteó en la sesión del lunes.

Al respecto, Daniel Salaverry recordó que hubo cuestionamientos por una presunta cercanía entre Pedro Chávarry y Fuerza Popular, así como un supuesto blindaje de parte de la bancada fujimorista.

"Me parece un error político. Si justamente hay cuestionamientos y suspicacias y sospechas durante todos estos meses de que Fuerza Popular ha blindado, ha protegido, entonces que sea un miembro de Fuerza Popular quien lleve a cabo este proceso de investigación a este fiscal supremo (Pedro Chávarry) me parece un error político, no antirreglamentario", precisó.

En otro momento, Daniel Salaverry consideró que los seis congresistas contra quienes se ha abierto una investigación preliminar en el Ministerio Público por presuntamente haber cobrado sus cheques por actividades en semana de representación a pesar de haber estado fuera del país deberán dar la cara.

"Lo que debería hacer (Karina Beteta) y los demás congresistas investigados es no buscar culpables o conspiraciones donde no las hay, sino llevar sus documentos, hacer sus descargos y demostrar que esto no es así", manifestó.

El titular del Legislativo criticó, en esa línea, que el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, haya señalado que estas presuntas irregularidades salen a la luz cuando Daniel Salaverry está a punto de ser sometido a una investigación en la Comisión de Ética.

"No me sorprende nada de lo que diga Tubino (...) A diferencia de otros congresistas que se escudan, que tratan de ver un complot, confabulación, y que acusan a periodistas de estar sometidos a intereses de Odebrecht y que todo está orquestado para hacerles daño, yo quiero que se investigue porque soy el más interesado en que esto se aclare", concluyó.