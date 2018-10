“Salaverry contó que existió reunión por orden de Keiko”

A inicios de agosto, y en pleno escándalo por los audios de la vergüenza, el flamante presidente del Legislativo, Daniel Salaverry , tuvo que hacer una confesión sincera: “Existió una reunión entre el congresista Miki Torres y el juez Hinostroza por orden de Keiko Fujimori”.

Así lo ha dicho un colaborador eficaz, identificado con el código 2017-55-7, al fiscal José Pérez Gómez en la investigación por lavado de activos al partido Fuerza Popular.

“Daniel Salaverry contó que esta reunión fue para establecer un acercamiento con el juez Hinostroza y preparar el camino para posteriores reuniones ya con la participación de Keiko”, agregó el testigo que declaró el pasado 15 de octubre.

Declaración del colaborador eficaz 2017-55-7, del 15 de octubre de 2018. Declaración del colaborador eficaz 2017-55-7, del 15 de octubre de 2018.

PREGÚNTENLE A LETONA



Un vez que se publicaron las comunicaciones interceptadas por orden judicial en donde el ex juez se comunica con miembros del fujimorismo, no se volvió a hablar más en la bancada sobre reuniones con Hinostroza. Pero, el colaborador 2017-55-7 afirmó que más detalles de las citas y los primeros vínculos con el ex juez los tienen Úrsula Letona y Miguel Torres.

A través de su jefa de prensa, Salaverry le dijo a Perú21 que no hará declaraciones al respecto.

La congresista Letona sí respondió y dijo que se enteró de la reunión de Torres con Hinostroza por la declaración pública de su colega. “Todo es falso. No entiendo qué tienen que ver estas versiones con una investigación del 2011”. sostuvo Letona.

"No entiendo la intención del colaborador de pretender involucrarme en una investigación en donde no tengo nada que ver", señaló Letona.

La parlamentaria, abogada de profesión, dijo además que el testigo deberá acreditar que lo que dice es cierto. "Me sabe más a cortina de humo".

Este diario intentó comunicarse directamente con el presidente del Congreso. Llamamos a su celular, pero no contestó. También se le envió un mensaje de Whatsapp que leyó y no respondió.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo en una entrevista a Perú21 que "hay un topo en el partido", en referencia a un testigo protegido que ha declarado para el fiscal José Pérez Gómez, y que está muy cerca de averiguar su identidad. "Esta política de miedo y persecución ha generado que los testigos protegidos inventen cosas pensando que se salvará", enfatizó.