Salaverry consideró que Castro merecería el desafuero "de comprobarse" denuncia

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , consideró este lunes que "de comprobarse" la denuncia en contra del vocero alterno Concertación Parlamentaria, Jorge Castro , por cobros indebidos a sus trabajadores, este merecería el desafuero.

Indicó, en ese sentido, que hechos como ese dañan la imagen del Legislativo y merman su trabajo por recuperar la confianza de la ciudadanía en dicho poder del Estado.

"Estamos trabajando por recuperar la confianza del pueblo peruano, pero casos como la denuncia que hemos visto el día de ayer respecto a algunos congresistas sinvergüenzas que le recortan el sueldo a sus trabajadores son los que afectan la imagen del Congreso [...] No puede ser, tiran al suelo todo el esfuerzo que venimos haciendo muchos congresistas y cientos de trabajadores que quieren mejorar su institución", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Es una vergüenza, tenemos que cortar esto de raíz. Yo espero que no solamente la bancada de Concertación Parlamentaria sino la Comisión de Ética y el Pleno del Congreso tome medidas drásticas contra este congresista. De comprobarse estos hechos [denuncia contra Jorge Castro] sí [merecería el desafuero]", señaló.

Como se recuerda, este domingo el congresista Jorge Castro fue denunciado por una de sus extrabajadoras en el Parlamento de cobrarle 150 soles mensuales y obligarla a pagar el alquiler de un local en Tacna que empleaba como su oficina, reveló el programa “Cuarto Poder”.

En otro momento, Salaverry lamentó el resultado de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que indica que un 70% de la población está a favor del eventual cierre del Parlamento y dijo creer que plantear la posibilidad de un cierre del Congreso es "sumamente irresponsable".

"Plantear la posibilidad de un cierre del Congreso me parece sumamente irresponsable. [...] Es más, el propio ministro Vicente Zeballos ha dicho que no debería tocarse este tema, que genera un clima de inestabilidad que no es bueno ni es propicio para los niveles de coordinación que deben existir entre ambos poderes del Estado", manifestó.

Pese a ello, Salaverry destacó que bajo su gestión como presidente del Parlamento, este "ha crecido en su aprobación" y "se ha acercado más al pueblo".