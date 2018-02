Sala dejó al voto apelación contra prisión preventiva a implicados en caso Club de la Construcción

La Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Anticorrupción dejó hoy al voto las apelaciones presentadas contra las órdenes de prisión preventiva que pesan sobre cinco implicados en el caso Club de la Construcción, denominación que le ha dado la Fiscalía a la presunta concertación de empresas para repartirse obras públicas de Provías entre 2011 y 2014.

Como se sabe, la medida fue dictada para Carlos García, ex asesor del Viceministerio de Transportes; Rodolfo Prialé, representante del club; Elard Tejeda, de Obrainsa; Félix Málaga, de la constructora Málaga; y Humberto Prevoo (socio de Prialé). Solo el primero está detenido.

Guillermo Reynoso (socio de Prialé) también ha sido involucrado en el proceso, pero está por reprogramarse una audiencia para él debido a que cuando fue notificado por el pedido de prisión este se encontraba fuera del país.

En audiencia pública, la defensa de los implicados solicitó revocar la resolución judicial al alegar que no existen indicios ni pruebas que impliquen a sus patrocinados en alguna irregular asociación. Señalaron, además, que tienen arraigo en el Perú por los negocios, las deudas que tienen con entidades bancarias y por la responsabilidad de mantener a sus familias.

En respuesta, la Fiscalía pidió que se confirme la prisión contra los procesados porque, desde su perspectiva, los indicios son suficientes para sustentar la prisión. Incluso, el fiscal intentó presentar como prueba una agenda que fue incautada en la vivienda de Prialé en la que, aseguró, estaban escritos montos de dinero al lado de las palabras "Odebrecht" y "Carlos García Alcázar". A este último se le implica de influir en el comité de licitación de proyectos viales.

Sin embargo, los documentos no fueron admitidos por la sala presidida por la magistrada Susana Castañeda ya que, argumentaron, debió haber sido puesto en conocimiento en primera instancia.

A su turno, García Alcázar, quien estuvo presente en la audiencia, tomó la palabra y rechazó lo manifestado por el Ministerio Público respecto a lo hallado en la agenda de Prialé de la Peña. "Al señor Prialé lo conozco hace más de cuarenta años, y hemos hecho varios negocios, y en ninguna parte de esas agendas dice 'diez mil dólares', 'Odebrecht', 'Carlos García Alcázar', eso no es cierto y ustedes lo puede verificar", expresó.

Asimismo, pidió recuperar su libertad e insistió en que la Fiscalía no le ha podido probar alguno de los delitos que le atribuye (tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal). "No hay delito por ningún lado, todo es supone, creemos, pensamos, quizás y eso no es justo (...) ¿quién me devuelve los 18 meses que paso en prisión si no me encuentran nada", cuestionó.

El tribunal tiene un plazo de 48 horas para dar su veredicto.