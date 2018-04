Sala dejó al voto apelación interpuesta por Yoshiyama, Bedoya y Briceño

La Segunda Sala Penal de Apelaciones dejó hoy al voto el recurso presentado por los ex dirigentes fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, y el ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, contra el impedimento de salida del país que pesa sobre ellos y que fue dictado mientras se los investiga por los aportes de Odebrecht a Fuerza Popular en la campaña presidencial del 2011.

Como se sabe, los tres fueron implicados por Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Perú, de haber recibido dinero de la empresa. Según Barata, los dos primeros recibieron US$1 millón para financiar las actividades proselitistas de Keiko Fujimori, y aseveró que entregó US$200 mil a Confiep para realizar una campaña en favor de ella.

En audiencia, la defensa de Yoshiyama y Bedoya indicó que, en primera instancia, el juez Richard Concepción había admitido las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa del mismo nombre, sin que la Fiscalía haya corroborado lo que este afirmó. Odebrecht, como se sabe, dijo a fiscales peruanos que su firma había "apoyado a todos" los candidatos presidenciales de la época.

"El juez Concepción es quien ha hecho la corroboración cuando es el fiscal el encargado de hacerlo por ley, además, Odebrecht nunca ha dicho que entregó aportes a mi patrocinado", declaró Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama.

Abanto sostuvo también que, con respecto a los aportes que hicieron los familiares de Yoshiyama a la campaña de Keiko Fujimori, no hay nada ilegal e indicó que solo dos personas "tienen parentezco político" con su defendido. Como se sabe, Yoshiyama no figura en los registros de la ONPE como aportante a la candidatura de Fujimori en 2011, pero sí en los del 2016.

Por su parte, el abogado de Bedoya, Rafael Vega, cuestionó que el magistrado Concepción no haya valorado que su patrocinado se haya presentado ante la justicia y que haya retornado de Estados Unidos para estar presente en la diligencia en la que se le prohibió salir del país.

Agregó que Odebrecht tampoco mencionó que haya entregado dinero a Bedoya y sobre lo dicho por Jorge Barata dijo que sus declaraciones aún no han sido incorporadas a la investigación que está a cargo del fiscal José Pérez.

A su turno, el abogado Jorge Massa, defensa de Briceño, sostuvo que el empresario no ha realizado aportes al fujimorismo y que el aporte de US$200 mil fue hecho por Odebrecht a Confiep, mas no a un partido político. Sobre el cóctel profondos que se habría realizado en su vivienda en favor de Fujimori, dijo que la dirección consignada por el Ministerio Público no estaba vinculada a su patrocinado.

En réplica, el coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, manifestó ante el tribunal que se le debe permitir a la Fiscalía investigar y que para ello necesita tener todas las herramientas legales que le garanticen culminar con su trabajo.

Vela argumentó que Barata no ha descartado que la procedencia del dinero sea ilícito y dijo que eso es lo que se debe aclarar. Agregó que, en el caso de Yoshiyama y Bedoya, se solicitó el impedimento de salida del país por sus "oportunos" viajes al exterior, incluso registrados un día antes de que Barata fuera interrogado por el fiscal Pérez en Brasil.

El juez César Sahuanay, quien preside el tribunal, sostuvo que la sala se tomará un poco más de tiempo para dar su veredicto, que podría demorar una o dos semanas.

