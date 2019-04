Sala decidirá si revoca detención de Nava y Atala por presuntos sobornos en Metro de Lima

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Especializada de Justicia evalúa desde esta mañana la apelación interpuesta por Luis Nava Guibert, ex secretario presidencial de Alan García, y Miguel Atala Herrera, ex directivo de Petroperú, contra la orden de detención preliminar de diez días que pesa sobre ambos.

El mismo recurso también fue presentado por el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras; el ex miembro del Comité de Licitación del Metro; Jorge Luis Menacho Pérez; el ex director de Provías Nacional, Raúl Antonio Torres Trujillo; y el hijo de Miguel Atala, Samir Atala.

En la audiencia, que se realiza en la sede de la Corte Especializada de Justicia, se encuentran los antes mencionados a excepción de Nava, quien se encuentra internado en una clínica local.

El fiscal José Domingo Pérez atribuye a Atala Herrera el delito de lavado de activos por, supuestamente, haber recibido en una cuenta creada en la Banca Privada de Andorra (BPA) $1'312,000 que fueron transferidos por Odebrecht entre 2007 y 2008, durante el gobierno de García (2006-2011).

De acuerdo a la hipótesis de Pérez, ese millonario monto era parte de los más de US$4 millones que, en realidad, habrían tenido como destinatario a Luis Nava.

Pérez señaló, además, que ese dinero se trataría de un pago de sobornos por la concesión del Metro de Lima, que se ejecutó durante la gestión aprista, y por la aplicación de adendas que permitieron el incremento de la inversión inicial de la Interoceánica Sur. El beneficiario final de esas supuestas coimas, según su investigación, habría sido el fallecido Alan García.

El ex mandatario García también figuraba entre los investigados que tenían orden de detención, pero cuando la Policía llegó a su vivienda -el último miércoles- para apresarlo, este decidió dispararse un tiro a la cabeza.