Sala confirma que Alejandro Toledo seguirá siendo investigado por colusión en caso Camargo Correa

La Segunda Sala Penal de Apelaciones rechazó la apelación interpuesta por la defensa del prófugo Alejandro Toledo para que el ex presidente no sea investigado por el delito de colusión en el caso Camargo Correa, en el que se le acusa de haber recibido cerca de US$5 millones en sobornos para concederle el tramo IV de la Interoceánica Sur al consorcio Intersur.

Los abogados del ex mandatario habían argumentado que su patrocinado no podría ser denunciado por colusión porque como jefe de Estado no estaba entre sus funciones decidir la concesión de proyectos y, por ende, no podría haberse concertado con algún privado.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución judicial, emitida el pasado 7 de mayo, Toledo cumple con la "condición especial" que exige este tipo penal porque era una alto funcionario y, ostentando ese cargo, se habría coludido con Marcos de Moura Wanderley, represente de Interur y gerente general del Camargo Correa, para adjudicar la obra al privado.

Cabe recordar que, el pasado 5 de marzo, el juez Richard Concepción acumuló, a pedido de la Fiscalía, los casos Camargo Correa y Odebrecht.

El magistrado le dio la razón al Ministerio Público en que ambos procesos se investiga por hechos en torno a la misma obra, bajo el delito de lavado de activos y se maneja la hipótesis de que Josef Maiman, amigo de Toledo, prestó sus cuentas bancarias para transferir las coimas destinadas al ex mandatario.

De acuerdo a la indagación fiscal, Odebrecht entregó US$20 millones en coimas a Alejandro Toledo, quien hoy vive en Estados Unidos, para hacerse de los tramos II y III de la IIRSA Sur.