Sala anuló resolución que rechazó prisión preventiva para Edwin Oviedo por caso Cuellos Blancos

El Colegiado A de la Corte Especializada de Justicia anuló la resolución que en primera instancia rechazó el pedido de prisión preventiva que formuló la fiscal Rocío Sánchez contra el empresario azucarero Edwin Oviedo por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La Fiscalía había señalado en su apelación que el juez Manuel Chuyo, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción, "se equivocó" al considerar que la declaración de un colaborador eficaz era insuficiente para inferir que Oviedo, como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, había enviado entradas al ex juez supremo César Hinostroza a cambio de asesoría judicial.

El tribunal que preside el juez Ramiro Salinas le dio la razón a la fiscal Sánchez y concluyó que el magistrado Chuyo no valoró los demás elementos que corroboraban lo dicho por el colaborador.

"Se verifica la presentación de diversos actos de investigación que servirían para estimar razonablemente que el investigado Oviedo Pichotito habría cometido delitos graves", se lee en la resolución.

Asimismo, el colegiado indica: "El juez Chuyo ha efectuado una errónea interpretación de los hechos y concluye que no se darían los elementos objetivos y subjetivos de los delitos invocados cuando, ya se expresó, esta no es la etapa procesal correspondiente para deterimnarlo. Incluso ese error de apreciación de los hechos, no le ha permitido evaluar cada uno de los elementos de convicción de la Fiscalía".

Debido a esas consideraciones, la sala dispuso, además de anular la resolución de primera instancia, que un nuevo juez evalúe le pedido de prisión preventiva formulado por la fiscal Rocío Sánchez.

Según la tesis fiscal, Hinostroza recibió dinero y otras dádivas de parte de Oviedo para ayudarlo a evadir la investigación que se le sigue en Lambayeque por el caso 'Los Wachiturros de Tumán'. Una de esas "ayudas" habría sido la casación que emitió la sala que presidía Hinostroza con la que se congeló la investigación a Oviedo.

Por el caso 'Los Wachiturros, el suspendido titular de la FPF cumple prisión preventiva, al estar acusado de ser el autor mediato del asesinato de dos dirigentes azucareros.